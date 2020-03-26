Дополнение к анонсам

В 12:00 в ТАСС в онлайн формате состоится пресс-конференция, посвященная борьбе с паникой на фоне распространения коронавирусной инфекции (трансляция будет вестись на странице пресс-центра в фейсбуке). Главный внештатный специалист по психотерапии министерства здравоохранения Свердловской области, руководитель Свердловской областной клиники неврозов «Сосновый бор» Михаил Перцель и главный внештатный специалист-психиатр министерства здравоохранения Свердловской области, главный врач ГБУЗ СО «СОКПБ» Олег Сердюк оценят текущую психологическую ситуацию в области на фоне пандемии коронавируса, выскажут мнения о том, как пандемия может отразиться на психическом и психологическом здоровье свердловчан, обозначат основные признаки паники, а также поделятся информацией, как можно помочь и успокоить паникующего человека, до того как его настроение подхватит толпа.

Екатеринбург. Другие новости 26.03.20

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