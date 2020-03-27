27 марта в Свердловской области ожидаются следующие события

27.03.2020, пятница

В 10:00 в Екатеринбург на пересечении проспекта Ленина и улицы Вайнера начнется пресс-тур, в ходе которого журналистам покажут, как службы благоустройства ведут весеннюю мойку города. Участки в Верх-Исетском районе (пр. Ленина и ул. Татищева) посетит глава города Александр Высокинский. Еще по двум районам пресс-тур проведет представитель комитета благоустройства.

В 11:00 в ТАСС в онлайн формате состоится пресс-конференция, посвященная 90-летию Екатеринбургского театра юного зрителя (трансляция будет вестись на странице пресс-центра в фейсбуке). Министр культуры Свердловской области Светлана ​Учайкина, директор Екатеринбургского театра юного зрителя Евгения​ Умникова, народная артистка России Любовь ​Ворожцова и народный артист России Владимир ​Нестеров расскажут об истории театра, обозначат основные этапы развития учреждения культуры, объяснят, в чем уникальность Екатеринбургского ТЮЗа, огласят программу празднования 90-летия театра в условиях карантина, а также поделятся планами театра на юбилейный год.

Екатеринбург. Другие новости 26.03.20

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