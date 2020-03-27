Дополнение к анонсам

В 13:00 пресс-центр «Интерфакс-Урал» в Екатеринбурге в режиме онлайн проведет пресс-конференцию первого вице-президента Свердловского областного союза промышленников и предпринимателей Михаила Черепанова. Предприятия Свердловской области намерены требовать налоговых послаблений для бизнеса: какие просьбы и предложения поступили от предпринимателей Свердловской области? Как бизнес поддержит социальную сферу в регионе в условиях пандемии коронавируса? На эти и другие вопросы ответит спикер.

Екатеринбург. Другие новости 27.03.20

Семь человек погибли ночью на пожаре в Екатеринбурге. / 27 марта в Свердловской области ожидаются следующие события. / Кто будет работать, а кто пойдет отдыхать: рецепты бизнеса и советы юриста о «путинских каникулах» (ВИДЕО). Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2020, РИА «Новый День»