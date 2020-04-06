06 апреля в Свердловской области ожидаются следующие события

06.04.2020, понедельник

В 11:00 в Законодательном собрании Свердловской области (Екатеринбург, ул. Ельцина, 10, 4 этаж) состоится заседание комитета законодательного собрания по социальной политике, будет рассмотрен вопрос об упрощении получения детский пособий.

В 12:00 в Законодательном собрании Свердловской области (Екатеринбург, ул. Ельцина, 10, 6 этаж) состоится заседание комитета законодательного собрания по бюджету, налогам и финансам. Депутаты рассмотрят налоговые льготы для предприятий.

В 15:00 в Законодательном собрании Свердловской области (Екатеринбург, ул. Ельцина, 10, 2 этаж) состоится заседание комитета законодательного собрания по законодательству. Депутаты обсудят изменения в Кодекс об административных правонарушениях в Свердловской области.

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