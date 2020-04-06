Дополнение к анонсам

В 12:00 пресс-центр «Интерфакс-Урал» проведет онлайн-пресс-конференцию, посвященную состоянию малого и среднего бизнеса в Свердловской области в новых экономических условиях. Завершилась первая «нерабочая» неделя, объявленная в России в рамках борьбы с коронавирусом: как новые ограничения отразились на работе малого и среднего бизнеса в Свердловской области? Каковы ожидания предпринимателей от возможных потерь за нерабочий месяц? Какие меры поддержат бизнес? На эти и другие вопросы ответят: Илья Тыщенко, председатель Свердловского областного отделения «Опоры России»; Сергей Козлов, член Совета Свердловского областного союза промышленников и предпринимателей; Дмитрий Ханин, предприниматель, член союза «Опора России».

Екатеринбург. Другие новости 06.04.20

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