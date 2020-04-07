7 апреля в Свердловской области ожидаются следующие события

07.04.2020, вторник

В 10:00 Орджоникидзевский районный суд Екатеринбурга начнет онлайн-транляцию заседания, на котором состоится оглашение приговора по уголовному делу в отношении Ожиганова Ю.А., Гаганова В.И., Шмелева В.В., Кондрашина И.В., обвиняемых в нарушении правил безопасности при ведении строительных или иных работ, причинении тяжкого вред здоровью по неосторожности, причинении смерти по неосторожности двум и более лицам. Речь идет об обрушении крыши на заводе имени Калинина, в результате которого погибли люди.

В 11:00 в пресс-центре ТАСС в Екатеринбурге в онлайн-формате состоится пресс-конференция, посвященная работе волонтерских служб Свердловской области с целью помощи социально незащищенным слоям населения в условиях пандемии коронавируса. Главный внештатный клинический психолог министерства здравоохранения Свердловской области, доктор психологических наук, профессор Евгения Набойченко и исполнительный директор СРОО «Ресурсный центр добровольчества «Сила Урала» Владислав Овчинников расскажут о проектах, которые реализуют волонтерские службы Свердловской области в период самоизоляции (покупка продуктов, выгул собак, психологическая помощь и т.д.), объяснят, как свердловчане могут обратиться за помощью к волонтерам, поделятся информацией о том, как желающие могут попасть в волонтерский отряд.

В 12:00 в пресс-центре ТАСС в Екатеринбурге в онлайн-формате состоится пресс-конференция, посвященная вопросам миграции в Свердловской области в период пандемии коронавируса. Начальник Управления по вопросам миграции ГУ МВД России по Свердловской области Ольга Петрова расскажет о миграционной ситуации в регионе, перечислит особенности режима пребывания, проживания и осуществления трудовой деятельности иностранных граждан в Свердловской области в период проведения мероприятий по нераспространению новой коронавирусной инфекции, огласит основные цели, которые стоят на данный момент перед Управлением по вопросам миграции.

Екатеринбург. Другие новости 06.04.20

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