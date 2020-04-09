9 апреля в Свердловской области ожидаются следующие события

09.04.2020, четверг

В 10:00 в гордуме Екатеринбурга состоится заседание постоянной комиссии по бюджету и экономической политике. С отчетом о работе в 2019 году перед депутатами выступит председатель счетной палаты города Андрей Парунин.

В 11:00 в Екатеринбурге в Законодательном собрании Свердловской области (ул. Бориса Ельцина, 10) состоится внеочередное заседание. Депутаты в частности примут закон об очередных льготах для бизнеса и рассмотрят законопроект о штрафах за нарушение правил изоляции, установленных указом губернатора.

В 11:00 в пресс-центре ТАСС Екатеринбурга в в онлайн-формате состоится пресс-конференция, посвященная работе почтовых отделений Свердловской области в период пандемии коронавируса. Директор макрорегиона «Урал» АО «Почта России» Дмитрий Киселев перечислит особенности режима работы почтовых отделений в регионе в период борьбы с распространением новой коронавирусной инфекции, сообщит, как будет производиться выплата пенсий и пособий, доставка почтовых отправлений, прием оплаты коммунальных и других услуг, расскажет о цифровых сервисах Почты России, пояснит, как происходит бесконтактная передача посылок и доставка «до двери».

В 12:00 в пресс-центре ТАСС Екатеринбурга в в онлайн-формате состоится пресс-конференция, посвященная работе операторов связи Свердловской области и росту нагрузки на оборудование и телеком-инфраструктуру в период пандемии коронавируса. Директор департамента информатизации и связи Свердловской области Юрий Гущин и директор Екатеринбургского филиала «Ростелекома» в Екатеринбурге и Свердловской области Иван Пичугин расскажут о перераспределении нагрузки на сети во время самоизоляции свердловчан, сообщат, какие льготные предложения действуют для потребителей интернет-трафика в Свердловской области, а также поделятся информацией об онлайн-сервисах и площадках, организованных в Свердловской области в связи с переходом свердловчан на удаленную работу.

В 13:00 в пресс-центре ТАСС Екатеринбурга в в онлайн-формате состоится пресс-конференция, посвященная развитию строительной отрасли в условиях пандемии коронавируса. Министр строительства и развития инфраструктуры Свердловской области Михаил Волков, президент Уральской палаты недвижимости Илона Соболева, президент СРО Ассоциации строителей Урала Вячеслав Трапезников сообщат об особенностях режима работы строительной отрасли в Свердловской области в период пандемии коронавируса, огласят принятые меры поддержки отрасли, расскажут о деятельности регионального штаба по обеспечению устойчивого развития экономики строительной отрасли в связи с распространением новой коронавирусной инфекции, представят планы по вводу жилья и капитального строительства в регионе, обозначат тенденции ипотечного кредитования, сообщат о возможности кредитных и налоговых каникул для застройщиков, спрогнозируют динамику роста цен на жилье.

Екатеринбург. Другие новости 08.04.20

Куйвашев снова удивился толпам на улицах Екатеринбурга и напугал горожан: «Легкие превратятся в труху, аппараты ИВЛ не помогут». / Масок не хватает, а Китай установил такую цену – власти объяснили, почему закупили партию масок по 35 рублей за штуку. / Николай Цуканов встретился с новым замгенпрокурора по УрФО Игорем Ткачевым. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2020, РИА «Новый День»