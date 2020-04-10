10 апреля в Свердловской области ожидаются следующие события

10.04.2020, пятница

В 10:00 в гордуме Екатеринбурга состоится внеочередное заседание постоянной комиссии по безопасности жизнедеятельности населения. Главный вопрос повестки – «О мерах, принимаемых в муниципальном образовании «город Екатеринбург» по обеспечению общественной безопасности в период введения на территории Свердловской области режима повышенной готовности и принятии дополнительных мер по защите населения от новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV)».

Екатеринбург. Другие новости 09.04.20

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