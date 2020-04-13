13 апреля в Свердловской области ожидаются следующие события

13.04.2020, понедельник

В 14:10 в Свердловском областном суде состоится рассмотрение жалобы Владимира Васильева, совершившего в августе 2019 года резонансное ДТП с двумя погибшими на улице Малышева в Екатеринбурге на продление ареста. Заседание пройдет в закрытом от СМИ режиме.

Екатеринбург. Другие новости 12.04.20

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