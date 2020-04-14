14 апреля в Свердловской области ожидаются следующие события

14.04.2020, вторник

В 10:00 в гордуме Екатеринбурга (пер. Банковский, 3 / пер. Театральный, 4, 5 этаж, новый зал заседаний) состоится очередное заседание. Депутаты обсудят отчет счетной палаты за 2019 год, обращение жителей поселка Мичуринский о строительстве дороги к Академическому району и другие вопросы.

В 14:00 в Екатеринбурге в Законодательном собрании Свердловской области (ул. Бориса Ельцина, 10, 3 этаж) состоится заседание комитета по аграрной политике, природопользованию и охране окружающей среды.

Екатеринбург. Другие новости 13.04.20

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