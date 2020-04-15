15 апреля в Свердловской области ожидаются следующие события

15.04.2020, среда

В 12:00 в Екатеринбурге в Законодательном собрании Свердловской области (ул. Бориса Ельцина, 10, 4 этаж) состоится заседание комитета по промышленной, инновационной политике и предпринимательству.

В 12:00 пресс-центр «Интерфакс-Урал» поведет онлайн-конференцию «О работе агробизнеса в Свердловской области в новых экономических условиях». В пресс-конференции примут участие председатель Союза животноводов Урала Михаил Копытов, председатель Союза овощеводов Виталий Дунин, директор Ирбитского молочного завода Сергей Суетин, директор макрорегиона Урал торговой сети «Пятерочка» Алексей Грунин.

В 14:00 в пресс-центре ТАСС Екатеринбурга в онлайн-формате состоится пресс-конференция, посвященная работе предприятий энергетики и ЖКХ в условиях пандемии Covid-19. Министр энергетики и ЖКХ Свердловской области Николай Смирнов расскажет о работе предприятий энергетики и ЖКХ Свердловской области в период проведения мероприятий по борьбе с распространением коронавирусной инфекции и вынужденной самоизоляции граждан, сообщит о сроках переноса плановых ремонтных работ, обозначит основные задачи, которые сейчас стоят перед региональным штабом по обеспечению энергобезопасности, а также поделится информацией о восстановлении ресурсоснабжения ранее отключенных потребителей и льготного периода оплаты коммунальных платежей для свердловчан.

В 15:00 в Екатеринбурге в Законодательном собрании Свердловской области (ул. Бориса Ельцина, 10, 6 этаж) состоится заседание комитета по бюджету, финансам и налогам.

Екатеринбург. Другие новости 14.04.20

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