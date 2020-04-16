16 апреля в Свердловской области ожидаются следующие события

16.04.2020, четверг

В 10:00 в Свердловском областном суде (ул. Московская, 120) состоится рассмотрение апелляции на продление ареста гендиректора «Титановой долины» Артемия Кызласова.

В 12:00 в Екатеринбурге в Законодательном собрании Свердловской области (ул. Бориса Ельцина, 10, 5 этаж) состоится заседание комитета по региональной политике и развитию местного самоуправления.

В 12:00 в пресс-центре ТАСС Екатеринбурга в онлайн-формате состоится пресс-конференция, посвященная реализации проектов «Бажов в Казахстане» и «Бажов для Киргизии». Министр культуры Свердловской области Светлана Учайкина, министр международных и внешнеэкономических связей Свердловской области Василий Козлов, председатель совета «Благотворительный фонд Бажов» Сергей Полыганов, представитель Российского центра науки и культуры в Нур-Султане Константин Воробьев и руководитель представительства Россотрудничества в Киргизской Республике Виктор Нефедов поделятся промежуточными итогами реализации проектов «Бажов в Казахстане» и «Бажов для Киргизии», расскажут о целях и задачах проектов, презентуют уже изданную книгу «Серебряное копытце» П.П. Бажова на русском и казахском языках с иллюстрациями русских и казахских художников, пояснят, на каких ресурсах читатели смогут увидеть электронную копию книги, также спикеры поделятся планом мероприятий, которые пройдут во второй половине 2020 года в России, Казахстане и Киргизии.

В 15:30 в Свердловском областном суде (ул. Московская, 120) состоится рассмотрение апелляции на продление ареста бывшего замминистра экономики Свердловской области Михаила Шилиманова.

Екатеринбург. Другие новости 15.04.20

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