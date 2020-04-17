17 апреля в Свердловской области ожидаются следующие события

17.04.2020, пятница

В 11:00 в пресс-центре ТАСС Екатеринбурга в онлайн-формате состоится пресс-конференция, посвященная Национальному дню донора, который отмечается 17 апреля. Заместитель главного врача по организационно-методической работе ГБУЗ СО «Областная станция переливания крови», главный внештатный трансфузиолог Свердловской области Наталья Попкова расскажет, как доноры могут сдать кровь в период пандемии коронавируса и режима самоизоляции граждан, напомнит о мерах поддержки доноров в Свердловской области, сообщит о количестве заготовленной донорской крови в 2019 году.

В 12:00 (время может измениться) состоится брифинг министра образования и молодежной политики Свердловской области Юрия Биктуганова, посвященный работе сферы образования в сложившейся эпидемиологической ситуации. Планируется, что в ходе брифинга прозвучат вопросы от жителей Свердловской области по обозначенной теме. Трансляция брифинга будет вестись на странице «ВКонтакте».

В 12:00 в пресс-центре ТАСС Екатеринбурга в онлайн-формате состоится пресс-конференция, посвященная ситуации на рынке труда в Свердловской области в условиях пандемии коронавируса. Заместитель директора департамента по труду и занятости населения Свердловской области Наталия Бордюгова, заместитель руководителя Государственной инспекции труда в Свердловской области Татьяна Гасилина и заместитель управляющего отделением Пенсионного фонда России по Свердловской области Ольга Шубина опишут текущее положение на территориальном рынке труда, оценят влияние распространения коронавируса на ситуацию в Свердловской области, озвучат основную статистику, касающуюся сферы труда и занятости населения, выскажут экспертные мнения о предпосылках массового высвобождения работников в регионе, расскажут о востребованных профессиях и вакансиях в условиях самоизоляции и возможностях трудоустройства, также спикеры поделятся информацией о том, как выстроена работа ведомств в условиях распространения коронавируса.

Екатеринбург. Другие новости 16.04.20

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