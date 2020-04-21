21 апреля в Свердловской области ожидаются следующие события

21.04.2020, вторник

В 10:00 в Екатеринбурге в Законодательном собрании Свердловской области состоится очередное заседание. Один из основных вопросов повестки – внесение поправок в областной бюджет 2020 года. На сайте законодательного собрания будет вестись прямая трансляция заседания.

В 11:00 в гордуме Екатеринбурга (пр. Ленина, 24а, зал заседаний) состоится внеочередное заседание постоянной комиссии по муниципальной собственности.

В 12:00 в гордуме Екатеринбурга (пер. Банковский, 3 / пер. Театральный, 4, 5 этаж, к. 527) состоится заседание постоянной комиссии по экономическому развитию и инвестициям, промышленности и предпринимательской деятельности.

В 12:00 в пресс-центре ТАСС Екатеринбурга в онлайн-формате состоится пресс-конференция, посвященная подготовке региона к посевной кампании в условиях пандемии коронавируса. Министр агропромышленного комплекса и потребительского рынка Свердловской области Дмитрий Дегтярев, начальник отдела агрометеорологии Уральского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Людмила Саваринюк и проректор по научной работе и инновациям, заведующий кафедрой овощеводства и плодоводства Уральского государственного аграрного университета, кандидат сельскохозяйственных наук Михаил Карпухин расскажут о прогнозе погоды на период проведения посевной кампании, обозначат объемы работ, а также обсудят меры повышения эффективности агропроизводства в условиях проведения мероприятий по борьбе с коронавирусной инфекцией.

В 13:00 в пресс-центре ТАСС Екатеринбурга в онлайн-формате состоится пресс-конференция, посвященная антикризисным мероприятиям отрасли туриндустрии Свердловской области в условиях пандемии коронавируса. Директор ГБУ СО Центр развития туризма СО Эльмира Туканова расскажет о мерах поддержки объектов МСП туристической отрасли в условиях борьбы с коронавирусом, сообщит о цифровизации маршрутов по Свердловской области и формировании отложенного спроса на направление «Урал», назовет онлайн-площадки цифровых экскурсий в музеи и галереи Свердловской области, а также поделится удачными практиками работы в новых условиях.

В 14:00 в гордуме Екатеринбурга (пер. Банковский, 3 / пер. Театральный, 4, 5 этаж, к. 527) состоится заседание постоянной комиссии по городскому хозяйству, градостроительству и землепользованию.

В 14:00 информационное агентство «Интерфакс» проведет онлайн-пресс-конференцию заместителя министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Алексея Волина «Федеральные и региональные СМИ в период пандемии коронавируса». Для участия необходимо аккредитоваться по телефону: +7 (495) 223-66-99 или на сайте www.interfax.ru/presscenter. Задать вопрос участникам пресс-конференции: presscenter@interfax.ru. Аккредитация и сбор вопросов завершатся за час до начала мероприятия.Трансляция будет доступна на сайте.

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