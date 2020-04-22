22 апреля в Свердловской области ожидаются следующие события

22.04.2020, среда

В 09:30 в гордуме Екатеринбурга (пр. Ленина, 24а, зал заседаний) состоится заседание постоянной комиссии по местному самоуправлению, культурной и информационной политике и связям с общественностью.

В 11:00 в гордуме Екатеринбурга (пер. Банковский, 3 / пер. Театральный, 4, 5 этаж, к. 527) состоится заседание постоянной комиссии по развитию образования, науки, физической культуры, спорта и молодежной политике.

В 11:00 в Ленинском районном суде состоится заседание по делу экс-координатора штаба Навального в Екатеринбурге Юрия Кузьминых. Ему вменяют нарушение правил проведения акции протеста, которая должна была пройти летом прошлого года, но была отменена.

В 11:00 в пресс-центре «Интерфакс-Урал» на платформе Zoom пройдет пресс-конференция, посвященная изменениям в работе энергетической отрасли в условиях пандемии коронавируса. Энергетики оценили уровень задолженности жителей Свердловской области за энергоресурсы: будут ли отсрочки в платежах? Изменится ли режим модернизации и ремонта коммунальной инфраструктуры в условиях пандемии? На эти и другие вопросы ответят: Игорь Чикризов, заместитель министра энергетики и ЖКХ Свердловской области; Дмитрий Буданов, генеральный директор «Облкоммунэнерго»; Дмитрий Прилежаев, директор по работе с дебиторской задолженностью Свердловского филиала «ЭнергосбыТ Плюс». Для подключения необходимо заранее пройти регистрацию по ссылке.

В 11:00 на платформе Zoom пройдет пресс-конференция «HeadHunter Урал» «Пульс рынка труда: как работодатели и соискатели Среднего Урала переживают «коронакризис». Эксперты компании и представители бизнес-сообщества расскажут об актуальной ситуации с рабочими местами в Свердловской области. Для участия необходимо пройти предварительную регистрацию на сайте. Спикеры: Екатерина Грибова, руководитель службы подбора персонала и развития HR-бренда, АО «ЭР-Телеком Холдинг» (Дом.ру); Кира Шахова, директор по персоналу «УГМК-Здоровье»; Светлана Скользкова, руководитель управления по работе с персоналом «СКБ Контур»; Сергей Селькин, директор по персоналу и социальным вопросам дивизиона «Урал ЕВРАЗ»; Юлия Ефименко, директор по персоналу ЕВРАЗ НТМК; Вероника Мкртумян, руководитель центра привлечения персонала и карьерного развития УБРиР.

В 12:00 в пресс-центре ТАСС Екатеринбурга в онлайн-формате состоится пресс-конференция, посвященная работе Федерации профсоюзов Свердловской области в период распространения Covid-19. Председатель Федерации профсоюзов Свердловской области Андрей Ветлужских опишет текущее положение на территориальном рынке труда, оценит влияние распространения коронавируса на ситуацию в Свердловской области, выскажет экспертное мнение о предпосылках массового высвобождения работников в регионе, представит статистику по обращениям работников в Федерацию профсоюзов, поделится своими прогнозами по дальнейшему развитию ситуации в Свердловской области.

В 12:20 в гордуме Екатеринбурга (пер. Банковский, 3 / пер. Театральный, 4, 5 этаж, к. 527) состоится совместное заседание постоянной комиссии по безопасности жизнедеятельности населения и постоянной комиссии по развитию образования, науки, физической культуры, спорта и молодежной политике.

В 13:20 в гордуме Екатеринбурга (пер. Банковский, 3 / пер. Театральный, 4, 5 этаж, к. 527) состоится внеочередное заседание постоянной комиссии по безопасности жизнедеятельности населения.

В 14:00 на площадке интернет-проекта Innoprom Online состоится обсуждение процессов роботизации производства «Роботы – это ваш шанс?». Представители власти и бизнеса поговорят о том, как роботизация помогает оптимизировать или перестраивать производственные процессы, современные технологические решения для роботизации крупных и средних производств, станет ли эпидемия драйвером создания безлюдных производств. Участвуют: заместитель министра промышленности и торговли РФ Михаил Иванов, генеральный директор Kuka Russia Дмитрий Капишников, генеральный директор Fanuc Russia Александр Яшкин, руководитель направления «Робототехника» ABB Russia Александр Новоселов, генеральный директор ДС-Роботикс Михаил Зотов, генеральный директор Гриник Михаил Григорьев, исполнительный директор НАУРР Алиса Конюховская, директор деловой программы Иннопром Антон Атрашкин.

В 14:00 в пресс-центре ТАСС Екатеринбурга в онлайн-формате состоится пресс-конференция, посвященная презентации юбилейного проекта Леонида Десятникова L.A.D. Мировая премьера балетов на музыку Леонида Десятникова, приуроченная к юбилею композитора, состоится в октябре 2020 года на сцене Екатеринбургского государственного академического театра оперы и балета. Пианист и музыкальный руководитель проекта Алексей Гориболь, хореограф-постановщик проекта Вячеслав Самодуров, хореографы Максим Петров, Александр Пимонов и Андрей Кайдановский, продюсеры проекта Александр Сергеев и Екатерина Барер, художник-сценограф Мария Трегубова и программный директор фонда M.Art Елизавета Розова расскажут об идее постановки балетов на музыку Леонида Десятникова, а также сообщат о программе специальных событий, посвящённых юбилею маэстро.

В 14:40 в гордуме Екатеринбурга (пр. Ленина, 24а, зал заседаний) состоится заседание постоянной комиссии по социальной защите и здравоохранению.

В 20:00 лидер группы «Агата Кристи» Вадим Самойлов даст бесплатный онлайн-концерт. Трансляция будет вестись по ссылке: https://100gorodov.ru/streetmusic. Вадим Самойлов будет выступать на сцене в Екатеринбурге, а музыканты аккомпанировать ему из Москвы и Санкт-Петербурга.

Екатеринбург. Другие новости 21.04.20

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