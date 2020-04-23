23 апреля в Свердловской области ожидаются следующие события

23.04.2020, четверг

В 10:00 в Екатеринбурге в Доме правительства Свердловской области (пл. Октябрьская, 1, 15 этаж) состоится заседание правительства Свердловской области.

В 11:00 пресс-центр «Интерфакс-Урал» на платформе Zoom в Екатеринбурге проведет пресс-конференцию, посвященную росту спроса на процедуру банкротства физических лиц в условиях пандемии коронавируса. Суды отмечают рост спроса на банкротство физических лиц: кто сегодня пользуется этой процедурой в Свердловской области? Какова ситуация и причины банкротства юридических лиц? На эти и другие вопросы ответит Илья Чураков, заместитель председателя Арбитражного суда Свердловской области. Для подключения необходимо заранее пройти регистрацию по ссылке.

В 12:00 в Екатеринбургском театре кукол (ул. Мамина-Сибиряка, 143) пройдет пресс-тур, посвященный переезду театра в здание «Колизея» в преддверии ремонта основного здания. Руководство театра, а также начальник городского управления культуры Илья Марков расскажут, каким станет театр после ремонта, как будет организована работа на временной площадке и каким будет репертуар театра.

В 13:00 пройдет вебинар «Большой Урал – online-репетиция». Ведущие федеральные и региональные эксперты дадут прогнозы рынка туруслуг, обсудят государственные и региональные меры поддержки в условиях распространения новой коронавирусной инфекции. В вебинаре примут участие: министр инвестиций и развития Свердловской области Виктория Казакова, директор центра развития туризма Свердловской области Эльмира Туканова (Екатеринбург), генеральный директор Конгресс-бюро Екатеринбурга Оксана Трофимова-Ниденталь (Екатеринбург), президент Клуба отельеров Ирина Домина (Екатеринбург), начальник управления государственных туристских проектов и безопасности туризма (Ростуризм) Елена Лысенкова, вице-президент Российского союза туриндустрии Ольга Санаева (Москва), заместитель генерального директора по развитию внутреннего туризма TUI Россия и СНГ Александр Сирченко (Москва), руководитель ФРОС регион PR Геннадий Шаталов (Воронеж), генеральный директор и основатель юридического агентства «Персона Грата», председатель правовой комиссии РСТ Георгий Мохов (Москва), продакт-менеджер туристической компании Adventura (Прага) Арсений Баляев, автор-методист и координатор федерального проекта «Гастрономическая карта России» Екатерина Шаповалова (Москва). Требуется обязательная регистрация для участия по ссылке.

Екатеринбург. Другие новости 22.04.20

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