24 апреля в Свердловской области ожидаются следующие события

24.04.2020, пятница

В 09:00 на площадке завода электромедицинской аппаратуры (Екатеринбург, Верх-Исетский бульвар, 13Н) первый заместитель губернатора Свердловской области Алексей Орлов ознакомится с ходом работ по увеличению производственных мощностей и обновленным для этих целей участком сборки бактерицидных облучателей и рециркуляторов.

В 10:00 в гордуме Екатеринбурга (пр. Ленина, 24а, зал заседаний) состоится внеочередное заседание постоянной комиссии по безопасности жизнедеятельности населения. В повестке один вопрос – «О рассмотрении сведений о результатах проверки достоверности и полноты сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера за 2018 год, представленных депутатом Екатеринбургской городской думы Вихаревым А.А.».

В 12:00 пресс-центр «Интерфакс-Урал» на платформе Zoom проведет пресс-конференцию, посвященную мерам поддержки туристического рынка в Свердловской области. Участники туррынка в Свердловской области оценили убытки от пандемии коронавируса: какие действия будет предпринимать турсообщество для восстановления сектора? Как туристам получить деньги за аннулированные туры? На эти и другие вопросы ответят: Александр Осауленко, директор ассоциации «Турпомощь» (Москва); Евгений Копелян, заместитель министра инвестиций и развития Свердловской области; Максим Пузанков, президент Уральской ассоциации туризма; Леонид Гункевич, генеральный директор туристического кластера «Гора Белая». Для подключения необходимо заранее пройти регистрацию по ссылке.

В 12:15 в пресс-центре ТАСС Екатеринбурга в онлайн-формате состоится пресс-конференция, посвященная проведению в регионе всероссийской акции «Библионочь-2020» в условиях мероприятий по борьбе с распространением коронавирусной инфекции. Министр культуры Свердловской области Светлана Учайкина, заместитель директора муниципального объединения библиотек Екатеринбурга Марина Коваль и директор Свердловской областной универсальной научной библиотеки им. В. Г. Белинского Ольга Опарина расскажут о реализации проекта «Библионочь» в Свердловской области в условиях пандемии коронавируса, сообщат о программе мероприятий и особенностях этого года, а также поделятся информацией о наиболее значимых событиях фестиваля, специальных гостях и ожидаемом количестве участников. В этом году «Библионочь» пройдет в режиме онлайн 25 апреля. Слоган акции: «Без права на забвение».

В 13:00 в пресс-центре ТАСС Екатеринбурга в онлайн-формате состоится пресс-конференция, посвященная периоду самоизоляции граждан в Свердловской области, выросшему проценту потребляемого алкоголя и участившимся случаям насилия в семьях. Руководитель межрегионального управления Федеральной службы по регулированию алкогольного рынка по УрФО Юрий Чащин, врио начальника управления организации деятельности участковых уполномоченных полиции и подразделений по делам несовершеннолетних ГУ МВД России по Свердловской области Алексей Меньшиков, главный внештатный специалист по психотерапии министерства здравоохранения Свердловской области, руководитель Свердловской областной клиники неврозов «Сосновый бор» Михаил Перцель, генеральный директор Центра семейной медицины Диляра Медведская поделятся статистикой по основным показателям алкогольного рынка Свердловской области в период самоизоляции граждан, представят данные, касающиеся случаев насилия в семье в отношении детей, пожилых людей и между супругами, расскажут, насколько часто домашнее насилие связано с употреблением алкоголя, а также оценят психологическую ситуацию в области, поделятся мнениями о том, как самоизоляция граждан отражается на их психическом здоровье, дадут рекомендации, как избежать конфликтов и насилия в семье в этот период.

Екатеринбург. Другие новости 23.04.20

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