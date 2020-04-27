27 апреля в Свердловской области ожидаются следующие события

27.04.2020, понедельник

В 11:00 в пресс-центре ТАСС Екатеринбурга в онлайн-формате состоится пресс-конференция, посвященная астероиду (52768) 1998 OR2, который пролетит, по предварительным расчетам, на расстоянии около 6,3 млн км Земли 29 апреля. Профессор физико-технологического института Уральского федерального университета, член комитета РАН по метеоритам Виктор Гроховский и старший преподаватель кафедры астрономии ИЕНиМ УрФУ, научный руководитель Школы астрономии Павел Скрипниченко расскажут о параметрах астероида, поделятся экспертным мнением о потенциальной опасности астероида для нашей планеты и о ситуации в околоземном космическом пространстве.

В 12:00 в пресс-центре ТАСС Екатеринбурга в онлайн-формате состоится пресс-конференция, посвященная Дню российского парламентаризма и работе Законодательного собрания Свердловской области в период пандемии коронавируса. Председатель ЗССО Людмила Бабушкина поделится информацией о работе свердловских парламентариев в период распространения коронавирусной инфекции, в частности, расскажет о решении по продлению весенней сессии Законодательного собрания Свердловской области.

В 12:00 в пресс-центре «Интерфакс-Урал» в Екатеринбурге на платформе Zoom пройдет пресс-конференция заместителя руководителя УФНС России по Свердловской области Марии Рябовой. Федеральная налоговая служба России ввела меры поддержки для бизнеса, пострадавшего от коронавируса: на кого распространяются эти меры в Свердловской области?Какие процедуры взаимодействия с налоговой упрощаются? На эти и другие вопросы ответит спикер. Для подключения необходимо заранее пройти регистрацию по ссылке.

В 13:00 в пресс-центре ТАСС Екатеринбурга в онлайн-формате состоится пресс-конференция, посвященная активизации деятельности мошенников и распространению фейк-ньюс во время пандемии коронавируса. Заместитель начальника полиции по оперативной работе УМВД России по Екатеринбургу, подполковник полиции Алексей Левченко, начальник отдела уголовного розыска УМВД России по Екатеринбургу, подполковник полиции Виктор Позняк и профессор кафедры мировой экономики факультета мировой экономики и финансов УрГЭУ, член Международного общества профессионалов конкурентной разведки SCIP Евгений Ющук сообщат о наиболее распространенных случаях и новых видах мошенничества, в частности об активизации мошенников на сайтах доставки еды и одежды в период самоизоляции граждан, приведут статистические данные и расскажут о мерах ответственности, затронут тему дезинформации и фейк-ньюс о коронавирусе Covid-19 в сети, сделают правовую оценку распространения такой информации, также эксперты дадут рекомендации, как обезопасить себя от преступников и фейк-ньюс в интернете.

В 15:00 в пресс-центре ТАСС Екатеринбурга в онлайн-формате состоится пресс-конференция, посвященная противопожарной безопасности в Екатеринбурге в период майских праздников в условиях распространения коронавирусной инфекции. Начальник отдела надзорной деятельности и профилактики работы МО «город Екатеринбург» Управления надзорной деятельности и профилактики работы ГУ МЧС РФ по Свердловской области Михаил Ганин, начальник 60-го пожарно-спасательного отряда Федеральной противопожарной службы Государственной противопожарной службы ГУ МЧС РФ по Свердловской области – начальник Екатеринбургского пожарно-спасательного гарнизона пожарной охраны Павел Шерстнев, заместитель начальника полиции по охране общественного порядка УМВД РФ по Екатеринбургу Александр Дмитриев, председатель комитета административных органов Администрации города Екатеринбурга Евгений Клюжин и председатель постоянной комиссии по безопасности жизнедеятельности населения Екатеринбургской Городской Думы Сергей Воронин расскажут о введении особого противопожарного режима в Екатеринбурге, об ограничениях и ответственности для граждан и организаций, поделятся информацией о готовности подразделений к летнему сезону, напомнят екатеринбуржцам основные правила противопожарной безопасности.

Екатеринбург. Другие новости 26.04.20

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