28 апреля в Свердловской области ожидаются следующие события

28.04.2020, вторник

В 10:00 в гордуме Екатеринбурга (пер. Банковский, 3 / пер. Театральный, 4, 5 этаж, к. 527) состоится очередное заседание. По его окончании состоится заседание рабочей группы по доработке проекта обращения к главе Екатеринбурга по вопросу предоставления льгот в отношении местных налогов бизнес-сообществу в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV).

В 11:00 в пресс-центре ТАСС Екатеринбурга в онлайн-формате состоится пресс-конференция, посвященная деятельности Свердловского регионального отделения партии «Единая Россия» в период распространения Covid-19. Секретарь Свердловского регионального отделения партии «Единая Россия» Виктор Шептий подведет промежуточные итоги работы волонтерского центра, открытого на базе региональной общественной приемной партии, также расскажет о деятельности депутатского корпуса «Единой России» в период пандемии, о законодательных мерах, поддержанных фракцией партии на региональном уровне, для борьбы с негативными последствиями ограничительных мер.

В 12:00 на платформе Zoom ассоциация независимого общественного мониторинга (НОМ) продолжит серию экспертных площадок для обсуждения актуальных вопросов подготовки общероссийского голосования по поправкам к Конституции. На круглом столе политологи и правоведы из разных стран обсудят вопросы конституционной реформы в России. Модератором круглого стола выступит сопредседатель ассоциации «Гражданский контроль», член Совета при Президенте Российской Федерации по развитию гражданского общества и правам человека Александр Брод. Трансляция будет доступна на главной странице портала Nom24.ru. В дискуссии примут участие: Татьяна Жданок, доктор физико-математических наук, депутат Европейского парламента (Латвия); Александр Рар, политолог, научный директор Германо-Российского форума (Германия); Ласло Кемени, профессор политологии Будапештского университета (Венгрия); Эйнарс Граудиньш, правозащитник (Латвия); Дмитрий де Кошко, политолог, публицист, общественный деятель (Франция); Йохан Бекман, правозащитник (Финляндия); Мачей Вишневский, публицист (Польша); Слободан Стойичевич, юрист, публицист (Сербия); Гилиан Дьёрдь, юрист, политолог (Венгрия).

В 12:00 в пресс-центре «Интерфакс-Урал» в Екатеринбурге на платформе Zoom проведет пресс-конференцию, посвященную мерам обеспечения безопасности в Свердловской области в майские праздники. Для подключения необходимо заранее пройти регистрацию по ссылке. Спасатели и сотрудники силовых структур готовятся к обеспечению безопасности в Свердловской области в майские праздники: можно ли выезжать за пределы города? Каких правил безопасности придерживаться? Кого и за что будут штрафовать? На эти и другие вопросы ответят: Станислав Шевелев, начальник Управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Свердловской области; Олег Тощев, начальник Управления организации охраны общественного порядка и взаимодействия с органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации и органами местного самоуправления ГУ МВД России по Свердловской области; Игорь Петунин, заместитель начальника Управления Росгвардии по Свердловской области.

В 12:00 в пресс-центре ТАСС Екатеринбурга в онлайн-формате состоится пресс-конференция, посвященная работе УФАС России по Свердловской области. Руководитель Управления Федеральной антимонопольной службы по Свердловской области Дмитрий Шалабодов огласит основные изменения законодательства о контрактной системе в период пандемии коронавируса, озвучит результаты ежедневного мониторинга розничных цен реализации социально значимых продовольственных товаров первой необходимости, также расскажет о результатах проверок закупок у единственного поставщика в целях установления причинно-следственной связи между предметом и целью закупки – профилактика, предупреждение и ликвидация последствий Covid-19, поделится информацией об организации работы Управления в период пандемии коронавирусной инфекции, о запуске новых сервисов.

В 13:00 в пресс-центре ТАСС Екатеринбурга в онлайн-формате состоится пресс-конференция, посвященная деятельности уральских поисковиков в Год памяти и славы. Председатель совета Свердловской областной общественной молодежной организации «Ассоциация патриотических отрядов «Возвращение» Елена Скуратова и специалист ассоциации «Возвращение» Наталья Попова расскажут о реализации интернет-проектов «Помним, гордимся, наследуем!" и «Мы – патриоты!", сообщат о планах архивной деятельности по увековечению памяти павших защитников Отечества, умерших в госпиталях Свердловской области в годы Великой Отечественной войны, а также поделятся информацией о планируемых поисковых экспедициях.

В 14:00 в пресс-центре ТАСС Екатеринбурга в онлайн-формате состоится пресс-конференция, посвященная подготовке к международной акции «Бессмертный полк» в Свердловской области. Руководитель штаба регионального отделения «Бессмертный полк России» по Свердловской области Валерий Басай расскажет о ходе подготовки к акции в 2020 году, обозначит особенности проведения мероприятия в условиях пандемии коронавируса, а также поделится информацией о внесении ветеранов в «Народную летопись».

Екатеринбург. Другие новости 27.04.20

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