29 апреля в Свердловской области ожидаются следующие события

29.04.2020, среда

В 13:00 в пресс-центре ТАСС Екатеринбурга в онлайн-формате состоится пресс-конференция, посвященная презентации проектов АСИ и знакомству с вновь избранными общественными представителями на территории Свердловской области. Генеральный директор Агентства стратегических инициатив Светлана Чупшева, министр инвестиций и развития Свердловской области Виктория Казакова, исполнительный вице-президент Свердловского областного Союза промышленников и предпринимателей Марина Вшивцева, вице-президент Уральской торгово-промышленной палаты Даниил Мазуровский, председатель Свердловского областного отделения «Деловой России» Леонид Гункевич, общественный представитель АСИ в Свердловской области Олег Мошкарев, программный директор «Точки кипения» в Екатеринбурге, общественный представитель АСИ по направлению «Образование и кадры» Лариса Малышева, исполнительный директор Свердловского венчурного фонда, общественный представитель АСИ по направлению «Предпринимательство и технологии» Денис Скоморохов, заместитель генерального директора АНО АИСО, руководитель конгресс-бюро, общественный представитель АСИ по направлению «Социальные проекты» Татьяна Флеганова представят повестку региональной работы АСИ на 2020 год, презентуют планы работы, поделятся информацией о трансформации института общественных представителей АСИ в регионе, а также обозначат роль общественного представителя АСИ в реализации совместных проектов.

В 14:00 в пресс-центре ТАСС Екатеринбурга в онлайн-формате состоится пресс-конференция, посвященная проведению акции «Сад памяти» в Свердловской области. Министр природных ресурсов и экологии Свердловской области Алексей Кузнецов поделится информацией о том, как будет проходить акция «Сад памяти» в Свердловской области, пояснит, как можно будет поучаствовать в акции в условиях пандемии коронавируса, расскажет об акции лесников Свердловской области, которые присоединились к всероссийскому флешмобу «Оставайтесь дома!", представит данные, касающиеся плановых посадок леса, огласит правила поведения в лесу на майских праздниках.

В 14:00 пресс-центр «Интерфакс-Урал» в Екатеринбурге на платформе Zoom проведет пресс-конференцию заместителя руководителя УФНС России по Свердловской области Лидии Исаевой. Сроки подачи налоговых деклараций продлены на три месяца: каковы особенности текущей декларационной кампании? Каковы итоги прошлогодней декларационной кампании? На эти и другие вопросы ответит спикер. Для подключения необходимо заранее пройти регистрацию по ссылке.

В 14:00 на площадке интернет-проекта Innoprom Online состоится сессия «Технологии для городов: карантин на всю жизнь». Представители власти и бизнеса обсудят технологии «умного» города для борьбы с пандемией, новые возможности для развития технологического бизнеса, обеспечение удаленного взаимодействия государства, бизнеса и общества, а также поговорят о том, как обеспечить работу производства на расстоянии с помощью телекоммуникации и IT. Участвуют: заместитель министра цифрового развития, связи, массовых коммуникаций РФ Максим Паршин, председатель фонда «Сколково» Аркадий Дворкович, директор по цифровизации ГК «Росатом» Екатерина Солнцева, генеральный директор группы компаний ЦРТ Дмитрий Дырмовский, руководитель отдела продаж решений на базе KasperskyOS Алексей Лафицкий, заместитель генерального директора по продукции гражданского назначения концерна «Автоматика» Александр Белов, вице-президент по стратегии и развитию бизнеса Schneider Electric в России и СНГ Армен Бадалов, директор деловой программы «Иннопрома» Антон Атрашкин.

В 15:00 в пресс-центре ТАСС Екатеринбурга в онлайн-формате состоится пресс-конференция, посвященная празднованию Дня Победы в Свердловской области. Заместитель командующего войсками Центрального военного округа, генерал-лейтенант Евгений Поплавский расскажет о мероприятиях, посвященных празднованию Дня Победы в Екатеринбурге и других населенных пунктах на территории Центрального военного округа.

Екатеринбург. Другие новости 28.04.20

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