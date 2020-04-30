30 апреля в Свердловской области ожидаются следующие события

30.04.2020, четверг

В 10:00 в гордуме Екатеринбурга (пр. Ленина, 24а, зал заседаний) состоится внеочередное заседание постоянной комиссии по экономическому развитию и инвестициям, промышленности и предпринимательской деятельности. В повестке вопрос «О мероприятиях, направленных на исполнение федерального проекта «Чистая вода» национального проекта «Экология» на территории муниципального образования «город Екатеринбург» (жилой район «Изоплит»)».

В 13:00 в пресс-центре ТАСС Екатеринбурга в онлайн-формате состоится пресс-конференция, посвященная открытию в Екатеринбурге VIII Благотворительного фестиваля «Дни Белого Цветка» в онлайн-формате. 30 апреля 2020 года стартует традиционный VIII Благотворительный фестиваль «Дни Белого Цветка», который приурочен к 102-й годовщине прибытия последнего российского императора и членов его семьи в Екатеринбург. Главная идея проекта – возрождение исторической памяти о царской семье и традициях благотворительности, которые они поддерживали. В этом году фестиваль посвящен теме «Милосердие в период пандемии». Руководитель и духовный наставник Православной службы милосердия при отделе социального служения Екатеринбургской епархии, протоиерей Евгений Попиченко и координатор фестиваля «Дни Белого цветка – 2020» в Екатеринбурге Елена Русакова расскажут об истории императорского праздника «Белый цветок», о мероприятиях фестиваля и традиции изготовления символа милосердия и чистоты белого цветка, а также сообщат об особенностях проведения фестиваля в этом году. Во время пресс-конференции мастерицами проекта «От сердца к сердцу» будет проведен мастер-класс по изготовлению белого цветка. Собранные средства пойдут на поддержку направлений Православной службы милосердия.

Екатеринбург. Другие новости 29.04.20

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