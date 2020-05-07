7 мая в Свердловской области ожидаются следующие события

7.05.2020, четверг

В 10:00 в лесах охотничьего хозяйства Сысертского района около деревни Ольховка специалисты будут раскладывать вакцину для диких животных от бешенства. Об особенностях раскладки вакцины расскажет государственный охотинспектор департамента по охране, контролю и регулированию животного мира Свердловской области Андрей Сокулин. О свойствах вакцины и о необходимости вакцинации диких животных расскажут специалисты Сысертской ветеринарной станции.

В 11:00 в пресс-центре ТАСС Екатеринбурга в онлайн-формате состоится пресс-конференция, посвященная качеству и безопасности общественного питания навынос в период пандемии коронавируса. Главный специалист-эксперт отдела надзора по гигиене питания и защиты прав потребителей на потребительском рынке продуктов питания Управления Роспотребнадзора по Свердловской области Олеся Андреева, заместитель директора Свердловского областного фонда поддержки предпринимательства Валерий Пиличев и основатель группы компаний PRO Андрей Гончаров обозначат ситуацию в сфере малого и среднего бизнеса, оказывающего услуги общественного питания, в том числе ситуацию с едой навынос и с доставкой еды, сообщат, какие нарушения санитарных норм фиксируются чаще всего, перечислят меры поддержки предприятий общественного питания Свердловской области на период пандемии коронавируса, а также дадут рекомендации по безопасной доставке еды на дом.

В 12:00 в пресс-центре ТАСС Екатеринбурга в онлайн-формате состоится пресс-конференция, посвященная работе благотворительного фонда «Синара» в период пандемии коронавируса, старту новых конкурсов и проектов. Исполнительный директор Благотворительного фонда «Синара» Наталья Чащухина расскажет о начале приема заявок на первый этап Грантового конкурса – 2020, перечислит условия участия, огласит список направлений, по которым Грантовый конкурс поддерживает проекты НКО, поделится информацией об идеях, которые уже успешно реализованы, также спикер объявит конкурс среди молодых арт-критиков в рамках проекта «Арт-платформа для развития и продвижения уральского современного искусства», озвучит цели и задачи конкурса, и пояснит, как можно принять в нем участие.

В 14:00 на посадочной площадке Березовского лесничества состоится посадка деревьев в «Сад памяти». На площади в 1,4 гектара силами работников Березовского лесничества с соблюдением всех необходимых в данных обстоятельствах санитарных норм будет высажено более 5 тысяч саженцев сосны. В памятной посадке лесных культур примет участие министр природных ресурсов и экологии Свердловской области Алексей Кузнецов.

Екатеринбург. Другие новости 06.05.20

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