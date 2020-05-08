8 мая в Свердловской области ожидаются следующие события

08.05.2020, пятница

В 12:00 в пресс-центре ТАСС Екатеринбурга в онлайн-формате состоится пресс-конференция, посвященная готовности региона к международной акции «Бессмертный полк». Руководитель штаба регионального отделения «Бессмертный полк России» по Свердловской области Валерий Басай расскажет о последних подготовительных работах, сообщит точное время проведения онлайн-мероприятий, поделится информацией об акциях «Бессмертного полка России», напомнит, как уральцы могут отметить День Победы, не выходя из дома, а также ответит на вопросы журналистов.

В 13:00 в пресс-центре ТАСС Екатеринбурга в онлайн-формате состоится пресс-конференция, посвященная подготовке военных музеев Свердловской области к празднованию Дня Победы в условиях сложившейся эпидемиологической обстановки. Директор музейного комплекса УГМК Виктор Севостьянов, заведующий военно-историческим залом Дома офицеров Центрального военного округа Сергей Конов и директор муниципального музея памяти воинов-интернационалистов «Шурави» Наталья Логинова расскажут о специальных проектах, приуроченных к 75-й годовщине Великой Победы, о поиске новых форматов работы в период пандемии коронавируса, а также поделятся планами на 2020 год, который объявлен в России Годом памяти и славы.

Екатеринбург. Другие новости 07.05.20

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