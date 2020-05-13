13 мая в Свердловской области ожидаются следующие события

13.05.2020, среда

В 12:00 пресс-центр «Интерфакс-Урал» в Екатеринбурге на платформе Zoom проведет онлайн-превью «Ночи музеев» в Екатеринбурге и городах Свердловской области. Для подключения необходимо заранее пройти регистрацию по ссылке. Пресс-конференция будет транслироваться на YouTube-канале «Интерфакса». «Ночь музеев» впервые в своей истории пройдет онлайн: превью события специально для журналистов. Что расскажут и покажут музеи Екатеринбурга и городов Свердловской области? Где подключаться к «Ночи»? На эти и другие вопросы ответят: Елена Трофимова, оргкомитет «Ночи музеев», заместитель начальника управления культуры администрации Екатеринбурга; Сергей Каменский, директор Музея истории Екатеринбурга; Наталья Ветрова, генеральный директор Свердловского областного краеведческого музея им. О.Е. Клера; Антонина Бунькова, руководитель службы развития музея Нижнетагильского музея-заповедника «Горнозаводской Урал». Запланировано онлайн-включение из музея «Шурави», Нижнетагильского музея-заповедника «Горнозаводской Урал», обзор музейных площадок.

С 12:00 до 19:00 пройдет бесплатный вебинар-марафон «Мой бизнес», организованный Министерством экономического развития РФ совместно с корпорацией «Синергия». На двух сценах одновременно будут транслироваться выступления предпринимателей и представителей региональных и федеральных органов власти, экспертов и сотрудников центров «Мой бизнес». Регистрация для участия в вебинаре-марафоне по ссылке.

Екатеринбург. Другие новости 12.05.20

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