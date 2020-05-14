14 мая в Свердловской области ожидаются следующие события

14.05.2020, четверг

В 10:00 пройдет онлайн-брифинг заместителя главы Екатеринбурга по вопросам жилищного и коммунального хозяйства Владимира Гейко, он расскажет об итогах отопительного сезона и планах муниципалитета по подготовки к новому зимнему сезону. Трансляция будет вестись на официальном портале Екатеринбург.рф.

В 11:00 в пресс-центре ТАСС Екатеринбурга в онлайн-формате состоится пресс-конференция, посвященная началу дачного сезона 2020 года. Начальник отдела надзора за качеством зерна и семенного контроля Управления Россельхознадзора по Свердловской области Зухра Барбакова, председатель Свердловского регионального отделения Общероссийской общественной организации «Союз садоводов России» Евгений Миронов, заместитель руководителя Управления Росреестра по Свердловской области Михаил Кириллов, проректор по научной работе и инновациям, заведующий кафедрой овощеводства и плодоводства Уральского государственного аграрного университета Михаил Карпухин поделятся статистикой по количеству садовых участков и садоводов в Свердловской области, расскажут о безопасности на садовых участках и мерах предосторожности при обращении с удобрениями, дадут советы по приобретению семян и саженцев, также представят данные по наиболее частым нарушениям, которые выявляются инспекторами государственного земельного надзора, проинформируют уральских садоводов об изменениях и нововведениях в законодательстве.

В 12:00 в пресс-центре ТАСС Екатеринбурга в онлайн-формате состоится пресс-конференция, посвященная работе фонда «Золотое сечение» с одаренными детьми в период самоизоляции. Директор НОО «Фонд поддержки талантливых детей и молодежи «Золотое сечение» Инна Денюш расскажет о новых форматах работы фонда в период самоизоляции, сообщит о ходе работы по созданию Центра выявления и поддержки талантливых детей, а также поделится информацией о направлениях и образовательных курсах летних смен фонда «Золотое сечение», назовет даты подачи заявок.

В 13:50 (время предварительное, возможны изменения) состоится онлайн-брифинг участников заседания Экологического совета при главе Екатеринбурга, который будет посвящен перспективам строительства бассейна в парке УрГУПС. Помимо постоянных членов совета в его работе в этот раз примут участие депутаты Екатеринбургской городской думы, представители руководства УрГУПС и прокуратуры. В ходе брифинга участники заседания расскажут, как проходило обсуждение и какие договорённости были достигнуты по его итогам. Трансляция будет вестись на официальном портале Екатеринбург.рф.

Екатеринбург. Другие новости 13.05.20

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