15 мая в Свердловской области ожидаются следующие события

15.05.2020, пятница

В 11:00 в Екатеринбурге (ул. Маневровая, 45) министр природных ресурсов и экологии Свердловской области Алексей Кузнецов вручит ключи от новой лесопатрульной техники директорам лесничеств Свердловской области. Для государственных лесных инспекторов приобретены 12 автомобилей «УАЗ-Хантер». Новую лесопатрульную технику получат Байкаловское, Егоршинское, Ивдельское, Ирбитское, Кушвинское, Невьянское, Нижне-Сергинское, Синячихинское, Сотринское, Сухоложское, Тугулымское и Шалинское лесничества.

В 11:00 в пресс-центре ТАСС Екатеринбурга в онлайн-формате состоится пресс-конференция, посвященная рынку ипотечного кредитования в Свердловской области в условиях распространения коронавирусной инфекции. Директор Свердловского агентства ипотечного жилищного кредитования Александр Комаров и исполнительный директор Уральской палаты недвижимости Рустем Галеев обозначат текущую ситуацию на рынке ипотечного кредитования Свердловской области, перечислят основные тенденции, огласят статистику, касающуюся объема выданной ипотеки в области за прошедшие 4 месяца 2020 года, оценят обоснованность опасений уральцев о росте ставок по ипотеке в ближайшее время, расскажут о новых форматах работы Свердловского агентства ипотечного жилищного кредитования и Уральской палаты недвижимости в период пандемии коронавируса.

В 12:00 в пресс-центре ТАСС Екатеринбурга в онлайн-формате состоится пресс-конференция, посвященная разработкам препаратов для лечения коронавирусной инфекции и последним сведениям о Covid-19. Председатель УрО РАН, директор Института органического синтеза УрО РАН, академик РАН, вице-президент РАН Валерий Чарушин, научный руководитель Института органического синтеза УрО РАН, академик РАН Олег Чупахин, президент Российского научного общества иммунологов, научный руководитель Института иммунологии и физиологии УрО РАН, академик РАН Валерий Черешнев обсудят перспективы применения для лечения коронавирусной инфекции препарата «Триазавирин», разработанного в Институте органического синтеза совместно с УрФУ, поделятся последними научными сведениями о Covid-19.

В 13:00 в пресс-центре ТАСС Екатеринбурга в онлайн-формате состоится пресс-конференция, посвященная изменениям рынка event-индустрии в регионе в период пандемии коронавируса. Заместитель генерального директора, руководитель конгресс-бюро Агентства по привлечению инвестиций Свердловской области Татьяна Флеганова, начальник Управления культуры администрации города Екатеринбурга Илья Марков, основатель и директор агентства Red Pepper Events Динара Кексина и заместитель генерального директора группы компаний Be Brand Group, руководитель подразделения Национальной ассоциации организаторов мероприятий на Урале Марина Макридина расскажут о потерях event-индустрии в Свердловской области, о новых вызовах и возможных решениях проблемы проведения массовых мероприятий, в том числе и MICE-туризма, а также обозначат, как сказалась эпидемиологическая ситуация на экономике рынка, поделятся информацией о государственных мерах поддержки для отрасли.

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