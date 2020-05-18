18 мая в Свердловской области ожидаются следующие события

18.05.2020, понедельник

В 12:00 в пресс-центре ТАСС Екатеринбурга в онлайн-формате состоится пресс-конференция, посвященная прогнозам развития туриндустрии и мерам господдержки в период пандемии коронавируса. Президент Российского союза туриндустрии Андрей Игнатьев, директор уральского отделения Российского союза туриндустрии, директор Уральской Ассоциации туризма Михаил Мальцев расскажут об актуальных мерах государственной поддержки рынка туриндустрии, обозначат экономические потери отрасли региона от пандемии коронавируса, дадут прогнозы по восстановлению международного и внутрироссийского авиасообщения, а также поделятся информацией о туристических направлениях внутри страны.

Екатеринбург. Другие новости 17.05.20

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