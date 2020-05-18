Дополнение к анонсам

В 12:00 пресс-центр «Интерфакс-Урал» в Екатеринбурге проведет онлайн-пресс-конференцию, посвященную профилактике психологического здоровья людей в кризисных условиях. Эксперты прогнозируют рост числа неврозов и психосоматических заболеваний на фоне стрессовых состояний людей. Как со стрессом справляются жители Свердловской области: какие обращения поступили к психотерапевтам и психиатрам за последний месяц? Рекомендации, как поддерживать свое психологическое здоровье и не допустить болезнь? На эти и другие вопросы ответят: Олег Сердюк, главный психиатр Свердловской области и УРФО, главный врач Свердловской областной психиатрической больницы; Михаил Перцель, главный психотерапевт Свердловской области, руководитель Свердловской областной клиники неврозов «Сосновый бор». Пресс-конференция пройдет онлайн на платформе Zoom. Для подключения необходимо заранее пройти регистрацию по ссылке.

Екатеринбург. Другие новости 18.05.20

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