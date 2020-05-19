19 мая в Свердловской области ожидаются следующие события

19.05.2020, вторник

В 09:30 в гордуме Екатеринбурга (пр. Ленина, 24а, зал заседаний) состоится заседание постоянной комиссии по экономическому развитию и инвестициям, промышленности и предпринимательской деятельности.

В 11:00 в гордуме Екатеринбурга (пр. Ленина, 24а, зал заседаний) состоится заседание постоянной комиссии по муниципальной собственности.

В 11:00 в пресс-центре ТАСС в Екатеринбурге состоится пресс-конференция, посвященная перепрофилированию промышленного производства в период распространения Covid-19 в Свердловской области, а также ходу реализации национального проекта «Производительность труда и поддержка занятости». Трансляция будет вестись на странице пресс-центра в фейсбуке. Участвуют: министр промышленности и науки Свердловской области Сергей Пересторонин, заместитель генерального директора Полевского завода предизолированных труб Виталий Жук и директор ООО «Компания Рэй» Андрей Евтюхов.

В 12:30 в пресс-центре ТАСС в Екатеринбурге состоится пресс-конференция, посвященная актуальным вопросам трудоустройства и поддержки бизнеса в Свердловской области после снятия режима самоизоляции. Президент Уральской торгово-промышленной палаты Андрей Беседин и заместитель директора департамента по труду и занятости населения Свердловской области Наталия Бордюгова обозначат текущую ситуацию на рынке труда Свердловской области, назовут сферы региона, где в период пандемии произошли массовые высвобождения работников, разъяснят предлагаемые меры поддержки как для предпринимателей, так и для граждан, получившим статус безработных в период пандемии коронавируса и тем, чьи трудовые права были ущемлены, а также расскажут о предложениях по поэтапному выходу из сложившейся ситуации для обсуждения с бизнесом. Трансляция будет вестись на странице пресс-центра в фейсбуке.

В 13:30 в пресс-центре ТАСС в Екатеринбурге состоится пресс-конференция, посвященная тестированию граждан Свердловской области на Covid-19 и антитела к нему. Главный внештатный детский иммунолог министерства здравоохранения Свердловской области, главный научный сотрудник института иммунологии и физиологии Уральской академии наук РАН, заслуженный деятель науки, профессор, доктор медицинских наук Ирина Тузанкина, заместитель генерального директора лабораторной службы «Хеликс» Дарья Горякина и генеральный директор «Инвитро-Урал» Даниил Потлов расскажут о сдаче анализов на Covid-19 и антитела к нему в Свердловской области, объяснят, с какого дня заражения тест может показать точный результат, а также сообщат, как переливание плазмы от пациентов, перенесших Covid-19, может помочь заболевшим этим вирусом. Трансляция будет вестись на странице пресс-центра в фейсбуке.

В 14:00 в гордуме Екатеринбурга (пер. Банковский, 3 / пер. Театральный, 4, 5 этаж, к. 527) состоится заседание постоянной комиссии по городскому хозяйству, градостроительству и землепользованию.

В 14:00 на 49-м километре Екатеринбургской кольцевой автодороги начнутся работы по установке датчиков автоматических пунктов весового и габаритного контроля. Перед установкой датчиков был проведен капитальный ремонт трехсотметрового участка дороги, установлены опоры для оборудования и освещение. Работы ведутся в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Монтаж оборудования проинспектируют начальник Государственного казенного учреждения Свердловской области «Управление автомобильных дорог» Вячеслав Данилов, заместитель начальника Государственного казенного учреждения Свердловской области «Управление автомобильных дорог» Александр Окунский и генеральный директор ООО «УГМК-Телеком» Владимир Ланских.

Екатеринбург. Другие новости 18.05.20

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