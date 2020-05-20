20 мая в Свердловской области ожидаются следующие события

20.05.2020, среда

В 10:00 в гордуме Екатеринбурга (пр. Ленина, 24а, зал заседаний) состоится заседание постоянной комиссии по местному самоуправлению, культурной и информационной политике и связям с общественностью.

В 10:00 начнется вебинар «Пыльцевая аллергия 2020: что необходимо знать пациенту» состоится в среду, 20 мая в 10 часов. Заведующая Городским амбулаторно-консультативным отделением аллергологии и иммунологии ЦГКБ № 6 Анна Петухова расскажет о профилактике поллиноза, периодах цветения растений и перекрестной аллергии. Трансляция будет доступна по ссылке.

В 12:00 в гордуме Екатеринбурга (пер. Банковский, 3 / пер. Театральный, 4, 5 этаж, к. 527) состоится заседание постоянной комиссии по развитию образования, науки, физической культуры, спорта и молодежной политике, постоянной комиссии по социальной защите

и здравоохранению и постоянной комиссии по безопасности жизнедеятельности населения.

В 12:00 пресс-центр «Интерфакс-Урал» в Екатеринбурге проведет пресс-конференцию заместителя руководителя УФНС России по Свердловской области Лидии Исаевой «УФНС России по Свердловской области начало выплату субсидий малым и средним предпринимателям, пострадавшим от пандемии коронавируса: каковы условия предоставления выплаты? Сколько предпринимателей ее уже получили?" Пресс-конференция пройдет онлайн на платформе Zoom. Для подключения необходимо заранее пройти регистрацию по ссылке. Пресс-конференция будет также транслироваться онлайн на YouTube-канале «Интерфакса».

В 11:00 в пресс-центре «ТАСС-Урал» в состоится пресс-конференция, посвященная профилактике мошенничества с банковскими картами и счетами во время пандемии коронавируса в Свердловской области. Заместитель начальника отдела по борьбе с мошенничествами управления уголовного розыска ГУ МВД России по Свердловской области, подполковник полиции Илья Батанов, начальник отдела противодействия нелегальной деятельности Уральского ГУ Банка России Елена Дружинина, заместитель начальника управления безопасности Уральского ГУ Банка России Сергей Бызов расскажут о профилактике мошенничества, представят статистику по количеству случаев мошенничества с банковскими картами и счетами с начала периода самоизоляции, проследят динамику показателей, поделятся информацией о социальной работе с пожилыми людьми с целью пресечения снятия крупных денежных средств и передачи их мошенникам, также проинформируют о том, как выстроено межведомственное взаимодействие в этой сфере. Трансляция будет вестись на странице пресс-центра в фейсбуке

В 12:30 территорию возле УрГУПС обследуют специалисты Экологического совета при главе Екатеринбурга. Они оценят состояние зеленых насаждений, посмотрят, что сейчас происходит на этой территории и пообщаются с руководством вуза. После этого эксперты будут готовы поделиться своими впечатлениями со СМИ. Сбор на Колмогорова, 66, у главного здания УрГУПС.

В 13:30 в гордуме Екатеринбурга (пер. Банковский, 3 / пер. Театральный, 4, 5 этаж, к. 527) состоится заседание постоянной комиссии по социальной защите и здравоохранению.

В 15:00 директор Екатеринбургского зоопарка (ул. Мамина-Сибиряка, 189) расскажет, как реагируют на отсутствие гостей животные, какую работу проводят сотрудники и покажет новую кухню зоопарка, строительство которой завершается на днях. Начальник управления культуры администрации города Илья Марков сообщит, как переживают сложный период учреждения культуры города и какую помощь им оказывает муниципалитет.

Екатеринбург. Другие новости 19.05.20

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