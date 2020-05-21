21 мая в Свердловской области ожидаются следующие события

21.05.2020, четверг

В 10:00 в гордуме Екатеринбурга (пр. Ленина, 24а, зал заседаний) состоится заседание постоянной комиссии по бюджету и экономической политике.

В 11:00 МУГИСО и Управление Росреестра по Свердловской области организуют вебинар «Предоставление многодетным семьям участков под ИЖС и социальных выплат». Спикеры: первый заместитель министра по управлению государственным имуществом Свердловской области Елена Николаева, начальник отдела регистрации недвижимости в электронном виде Управления Росреестра по Свердловской области Ксения Шакинко. Вебинар состоится по ссылке.

В 16:00 Уральская индустриальная биеннале современного искусства презентует тему 2021 года в формате паблик-тока. Представители команды биеннале и приглашенные гости обсудят актуальное прочтение темы и поле возможных интерпретаций в формате Zoom-конференции. После окончания дискуссии участники паблик-тока будут доступны для общения с журналистами. Участники паблик-тока: Марина Лошак, директор Государственного музея изобразительных искусств имени А. С. Пушкина; Алиса Прудникова, комиссар Уральской индустриальной биеннале современного искусства; Дмитрий Безуглов, куратор публичной программы Уральской индустриальной биеннале современного искусства; Ольга Шишко, руководитель отдела новых медиа в ГМИИ им. А. С. Пушкина; Антон Флёров, сокуратор «Института театра», образовательного проекта фестиваля «Золотая маска»; Юрий Сапрыкин, журналист, руководитель проекта «Полка».

Екатеринбург. Другие новости 20.05.20

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