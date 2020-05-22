22 мая в Свердловской области ожидаются следующие события

22.05.2020, пятница

В 10:00 в пресс-центре ТАСС в онлайн-формате состоится заседание топ-клуба c представителями бизнеса, власти и деловых сообществ Свердловской области в преддверии Дня российского предпринимательства. Первый заместитель губернатора Свердловской области Алексей Орлов, вице-президент Уральской торгово-промышленной палаты Даниил Мазуровский, председатель Свердловского областного отделения «Деловой России» Леонид Гункевич, представители правительства Свердловской области, Свердловского областного Союза промышленников и предпринимателей, руководители деловых сообществ и представители бизнеса обсудят этапы, порядок и сроки снятия режима ограничений в Свердловской области, выскажут экспертное мнение по поводу общенационального плана восстановления занятости и роста экономики.

В 13:00 в пресс-центре ТАСС в онлайн-формате состоится пресс-конференция, посвященная работе Екатеринбургского зоопарка во время пандемии коронавируса. Директор Екатеринбургского зоопарка Светлана Прилепина и заместитель директора Екатеринбургского зоопарка по формированию коллекции Павел Грачев расскажут, как текущая эпидемиологическая ситуация в стране и мире отразилась на работе зоопарка, поделятся информацией о новых онлайн-форматах работы с посетителями, огласят ближайшие планы по расширению коллекции животных в зоопарке, представят данные по научной работе, которая ведется сейчас в Екатеринбургском зоопарке, а также проинформируют о ходе подготовки к празднованию 90-летия со дня открытия Екатеринбургского зоопарка в условиях пандемии коронавируса.

Екатеринбург. Другие новости 22.05.20

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