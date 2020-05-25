25 мая в Свердловской области ожидаются следующие события

25.05.2020, понедельник

В 11:00 в пресс-центре ТАСС в онлайн-формате состоится пресс-конференция, посвященная Неделе предпринимательства – 2020 в Свердловской области, которая пройдет с 25 по 30 мая онлайн. Министр инвестиций и развития Свердловской области Виктория Казакова, директор Свердловского областного фонда поддержки предпринимательства Илья Сулла, генеральный директор Агентства по привлечению инвестиций Свердловской области Александр Породнов расскажут о мероприятиях, приуроченных ко Дню российского предпринимательства в Свердловской области, представят программу бизнес-недели «Новые решения» и назовут имена основных экспертов, а также объяснят, как предприниматели Свердловской области могут стать участниками мероприятий.

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