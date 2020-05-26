26 мая в Свердловской области ожидаются следующие события

В 10:00 в Екатеринбурге пройдет очередное заседание городской думы (по адресу пер. Банковский, д. 3 / пер. Театральный, д. 4, 5 этаж).

После заседания ЕГД состоится совместное заседание постоянной комиссии по социальной защите и здравоохранению и постоянной комиссии по бюджету и экономической политике

В 11.00 в пресс-центре ТАСС состоится вебинар по разъяснениям реализуемых мер финансовой и имущественной поддержки для предпринимателей. Участники: уполномоченный по защите прав предпринимателей в Свердловской области Елена Артюх, заместитель министра по управлению государственным имуществом Свердловской области Сергей Сосновских, заместитель начальника Уральского главного Управления Банка России Светлана Фурдуй и директор Свердловского областного фонда поддержки предпринимательства Илья Сулла.

В 12:00 в Екатеринбурге пресс-центр информационного агентства «Интерфакс-Урал» проводит пресс-конференцию на тему: «В России начал действовать «Цифровой профиль гражданина»: предоставлять информацию о себе в банк при подаче заявки на кредит стало возможно через госуслуги. Действительно ли сбор справок для получения кредита больше не потребуется? Как выглядит новая цифровая реальность для рынка и потребителей?». Участники пресс-конференции: Алексей Луценко, директор по развитию розничного банка СКБ-банка, руководитель образовательной программы «Финансы в цифровой экономике» УрФУ Алексей Трегубов, бизнес-директор Делобанка Денис Афанасьев, руководитель проекта «Цифровой профиль» Ассоциации ФинТех Максим Марамыгин, доктор экономических наук, директор Института финансов и права УРГЭУ.

Екатеринбург. Другие новости 25.05.20

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