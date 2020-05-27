27 мая в Свердловской области ожидаются следующие события

27.05.2020, среда

В 12:00 в Екатеринбурге пресс-центр информационного агентства Интерфакс-Урал проводит пресс-конференцию, посвященную развитию международных бизнес-контактов Свердловской области Тема пресс-конференции: «Свердловская область проводит ревизию бизнес-контактов на мировых рынках: какие сектора экономики претерпевают изменения? Какие отрасли получили новые возможности для роста?" Пресс-конференция пройдет онлайн на платформе ZOOM. Участники пресс-конференции: Андрей Беседин, президент Уральской торгово-промышленной палаты, Андрей Соболев, торговый представитель Российской Федерации в ФРГ (Берлин).

В 13:00 в Екатеринбурге пройдет выездное заседание рабочей группы гордумы по вопросам развития дворового спорта в муниципальном образовании «город Екатеринбург». Отъезд от здания администрации города.

Екатеринбург. Другие новости 26.05.20

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