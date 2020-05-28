28 мая в Свердловской области ожидаются следующие события

28.05.2020, четверг

В 11:00 в Екатеринбурге в пресс-центре ТАСС состоится вебинар, посвященный разъяснению обязательных требований по санэпидрежиму, их исполнению предпринимателями и проверкам. Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Свердловской области Елена Артюх, заместитель руководителя Государственной инспекции труда – заместитель главного государственного инспектора труда (по правовым вопросам) в Свердловской области Михаил Балакин и заместитель руководителя Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Свердловской области Илья Власов в прямом эфире разъяснят обязательные требования по санэпидрежиму, проанализируют их исполнение предпринимателями, расскажут о проводимых проверках, а также ответят на вопросы, связанные с предпринимательской деятельностью в текущих условиях.

В 11:00 в Екатеринбурге на официальном портале города состоится онлайн-брифинг, посвященный Дню без табака, отмечаемому в последний день мая. Начальник городского Управления здравоохранения Денис Демидов и председатель Комитета по молодежной политике Администрации города Екатеринбурга Юлия Касимова, а также психолог городского Центра медицинской профилактики Анна Ткач расскажут о том, насколько остро стоит проблема табакокурения в различных возрастных и социальных группах жителей Екатеринбурга, какие методы борьбы с этой пагубной привычкой готовы предложить медики и общественники, а также расскажут об онлайн и офлайн мероприятиях, организованных в городе к этой дате.

В 12:00 пресс-центр «Интерфакс-Урал» в Екатеринбурге проводит пресс-конференцию заместителя руководителя УФССП России по Свердловской области Дмитрия Шеломенцева. Тема пресс-конференции: «Приставы переносят работу с должниками в онлайн: как изменилось количество дел в производстве у приставов за первые месяцы режима самоизоляции в Свердловской области? Много ли случаев приостановки деятельности предприятий из-за нарушения режима самоизоляции?" Пресс-конференция пройдет онлайн на платформе ZOOM.

В 12:30 от здания администрации города Екатеринбурга начнется пресс-тур, посвященный ремонту коммунальных сетей и подготовке города к зиме. Начальник управления ЖКХ администрации города Александр Брагин и заместитель технического директора Водоканала Константин Шутов расскажут о планах подготовке города к зиме.

В 13:30 в пресс-центре ТАСС (г. Екатеринбург) состоится пресс-конференция, посвященная летней оздоровительной кампании в Свердловской области. Министр образования и молодежной политики Свердловской области Юрий Биктуганов, начальник отдела надзора по гигиене детей и подростков Управления Роспотребнадзора по Свердловской области Наталья Моисеева и заместитель начальника отдела организации надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Свердловской области Руслан Артемьев озвучат рекомендации Управления Роспотребнадзора, обозначат особенности по проведению летней оздоровительной кампании в регионе в 2020 году, расскажут о количестве школьников, которые примут участие в летней оздоровительной кампании, поделятся информацией о финансировании оздоровительной кампании, а также о количестве загородных и пришкольных лагерей в Свердловской области, обсудят вопросы обеспечения безопасности и профилактической работы с детьми в летний период.

В 15:00 в Екатеринбурге в полпредстве (к.120) состоится заседание Совета при полномочном представителе Президента по противодействию коррупции «О результатах деятельности органов госвласти субъектов в 2019 г. и задачах на 2020 г." В режиме видеоконференцсвязи участвуют губернаторы всех субъектов УФО.

В 16:00 на официальном портале Екатеринбурга состоится онлайн-брифинг по итогам приема предпринимателей, который в режиме видеоконференции проведут Глава Екатеринбурга Александр Высокинский и Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Свердловской области Елена Артюх. Участники брифинга расскажут о том, с какими вопросами обращаются сейчас в органы власти представители малого и среднего бизнеса, мерах поддержки предпринимателей, которые реализуются на муниципальном уровне и ответят на вопросы журналистов.

Екатеринбург. Другие новости 27.05.20

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