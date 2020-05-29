29 мая в Свердловской области ожидаются следующие события

29.05.2020, пятница

В 10:00 пресс-центр информационного агентства Интерфакс-Урал в Екатеринбурге проводит пресс-конференцию, посвященную окончанию учебного года и началу оздоровительной кампании в Екатеринбурге. Пресс-конференция пройдет онлайн на платформе ZOOM. Участники пресс-конференции: Екатерина Сибирцева, начальник Управления образования Администрации Екатеринбурга, Дмитрий Баранов, заместитель главы Администрации Екатеринбурга по вопросам социальной политики.

В 14:00 (12:00 по мск) Институт мировой экономики и международных отношений РАН и «Интерфакс» проведут первую онлайн-сессию «Примаковских чтений» на тему «Россия и постковидный мир». Участвуют руководитель Центра международной безопасности ИМЭМО РАН Алексей Арбатов; президент ИМЭМО РАН, академик РАН Александр Дынкин; главный редактор журнала «Россия в глобальной политике», председатель президиума неправительственной организации «Совет по внешней и оборонной политике» Федор Лукьянов. Ведущий – Михаил Швыдкой, специальный представитель президента РФ по международному культурному сотрудничеству. Основные темы дискуссии: полицентризм, биполярность, мир без полюсов; приоритетность угроз: стратегическая нестабильность, пандемии, климатические изменения, компьютерный терроризм; контроль вооружений: быть или не быть. Онлайн трансляция мероприятия будет доступна на официальном YouTube-канале Группы «Интерфакс» по ссылке

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