1 июня в Свердловской области ожидаются следующие события

01.06.2020, понедельник

В 11:00 в Екатеринбурге в пресс-центре ТАСС в онлайн-формате состоится пресс-конференция, посвященная Международному дню защиты детей. Первый заместитель министра социальной политики Свердловской области Евгений Шаповалов и уполномоченный по правам ребенка Свердловской области Игорь Мороков представят статистику, касающуюся многодетных семей Свердловской области, расскажут о мерах социальной поддержки семей в регионе, в том числе многодетных, поделятся информацией о семейном устройстве детей, оставшихся без попечения родителей, также проинформируют об основных направлениях деятельности аппарата уполномоченного по правам ребенка Свердловской области, приведут данные по количеству обращений и жалоб в аппарат уполномоченного, оценят положение детей в Свердловской области, огласят программу праздничных онлайн-мероприятий, запланированных ко Дню защиты детей.

В 12:00 в Екатеринбурге в пресс-центре ТАСС в онлайн-формате в Международный день защиты детей состоится пресс-конференция, посвященная репродуктивному здоровью населения и доступности ЭКО в Свердловской области. Главный акушер-гинеколог УрФО, главный научный сотрудник ФГБУ «НИИ ОММ» Минздрава России Надежда Башмакова, главный акушер-гинеколог министерства здравоохранения Свердловской области Наталья Зильбер, главный врач клинико-диагностического центра «Охрана здоровья матери и ребенка» Елена Николаева, генеральный директор Центра семейной медицины Диляра Медведская и заместитель начальника Управления ЗАГС Свердловской области Наталья Храмова дадут оценку репродуктивному здоровью современных женщин и мужчин, озвучат статистику по количеству бесплодных пар в Свердловской области, расскажут об основных причинах бесплодия и доступности экстракорпорального оплодотворения как метода преодоления нарушений детородной функции, также огласят данные Управления ЗАГС Свердловской области, касающиеся ситуации с рождаемостью на Урале.

В 14:00 в Законодательном собрании Свердловской области (Екатеринбург, ул. Ельцина, 10, 6 этаж) состоится заседание комитета по бюджету, финансам и налогам.

В 15:00 в Законодательном собрании Свердловской области (Екатеринбург, ул. Ельцина, 10, 2 этаж) состоится заседание комитета по вопросам законодательства и общественной безопасности.

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