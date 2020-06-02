2 июня в Свердловской области ожидаются следующие события

02.06.2020, вторник

В 11:00 в Законодательном собрании Свердловской области (Екатеринбург, ул. Ельцина, 10, 6 этаж) состоится заседание комитета по социальной политике.

В 12:00 в пресс-центре ТАСС в онлайн-формате состоится пресс-конференция, посвященная Дню здорового питания и изменениям пищевого поведения граждан в период самоизоляции в Свердловской области. Главный внештатный специалист по психотерапии министерства здравоохранения Свердловской области, руководитель Свердловской областной клиники неврозов «Сосновый бор» Михаил Перцель, врач-кардиолог-аритмолог МО «Новая больница» Евгений Шуман, доцент кафедры госпитальной терапии и скорой медицинской помощи УГМУ Лариса Федотова и заведующая отделом мониторинга факторов риска неинфекционных заболеваний Свердловского областного центра медицинской профилактики, врач-терапевт Жанна Максимова расскажут об основных принципах здорового питания и последствиях их несоблюдения, о психологических причинах заболевания, о проблеме расстройства пищевого поведения, поделятся имеющейся статистикой по количеству случаев ожирения среди свердловчан, а также обсудят, как период самоизоляции в Свердловской области сказался на пищевых привычках уральцев.

В 13:00 в пресс-центре ТАСС в онлайн-формате состоится пресс-конференция, посвященная сотрудничеству Урала и Федеративной Республики Германии. Министр международных и внешнеэкономических связей Свердловской области Василий Козлов и генеральный консул Федеративной Республики Германия в Екатеринбурге Матиас Крузе расскажут об истории сотрудничества Урала и ФРГ, перечислят сферы взаимодействия, поделятся информацией о приоритетных направлениях развития российско-германских связей, а также обсудят план мероприятий Российско-Германского перекрестного года научно-образовательных партнерств в Екатеринбурге.

В 14:00 в Законодательном собрании Свердловской области (Екатеринбург, ул. Ельцина, 10, 6 этаж) состоится заседание комитета по аграрной политике, природопользованию и охране окружающей среды.

В 14:00 в Нижнем Тагиле состоится первая в этом году приемка объекта, отремонтированного благодаря национальному проекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Приемная межведомственная комиссия соберется на осмотр готового к сдаче в эксплуатацию участка улицы Красных Зорь в Тагилстроевском районе. После инспекции будет принято решение о вводе данного объекта в эксплуатацию. По окончании осмотра будет организован подход к прессе главы города Владислава Пинаева, генерального подрядчика по национальному проекту в Нижнем Тагиле Игоря Васильева, председателя приемной комиссии Николая Новикова.

В 15:00 в Законодательном собрании Свердловской области (Екатеринбург, ул. Ельцина, 10, 5 этаж) состоится заседание комитета по молодежной политике, развитию физической культуры, спорта и туризма.

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