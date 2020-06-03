3 июня в Свердловской области ожидаются следующие события

03.06.2020, среда

В 09:00 состоится пресс-тур на строительство III пускового комплекса ЕКАД. Строители закончили монтаж балок на первом из трех путепроводов протяженностью 270 метров. Балки станут основанием для дорожного полотна. Рабочие уже приступили к укреплению конусов. Ожидается, что ход строительных работ проинспектируют начальник ГКУ СО «Управление автодорог» Вячеслав Данилов, первый заместитель генерального директора АО «Трест УралТрансСпецСтрой» Михаил Малиновских, заместитель директора по производству ООО «УралДорТехнологии» Дмитрий Ламмерт, директор ООО «Жасмин» Виктор Блиновских.

В 10:00 в гордуме Екатеринбурга (пер. Банковский, 3 / пер. Театральный, 4, 5 этаж, к. 527) состоится заседание постоянной комиссии по местному самоуправлению, культурной и информационной политике и связям с общественностью.

В 11:00 в пресс-центре ТАСС в онлайн-формате состоится пресс-конференция, посвященная подготовке к проведению парада Победы в Екатеринбурге в 2020 году. Заместитель командующего войсками Центрального военного округа генерал-майор Евгений Поплавский расскажет об особенностях военных парадов на территории округа в 2020 году, сообщит даты генеральных репетиций, поделится информацией о военной технике, которая примет участие в парадах 24 июня.

В 11:20 в гордуме Екатеринбурга (пер. Банковский, 3 / пер. Театральный, 4, 5 этаж, к. 527) состоится совместное заседание постоянной комиссии по местному самоуправлению, культурной и информационной политике и связям с общественностью и постоянной комиссии по бюджету и экономической политике.

В 12:00 в гордуме Екатеринбурга (пер. Банковский, 3 / пер. Театральный, 4, 5 этаж, к. 527) состоится заседание постоянной комиссии по развитию образования, науки, физической культуры, спорта и молодежной политике.

В 12:00 в пресс-центре ТАСС в онлайн-формате состоится пресс-конференция, посвященная работе зоозащитных организаций Свердловской области в период пандемии коронавируса. Руководитель благотворительного фонда «Зоозащита» Анна Вайман, соучредитель фонда «Счастье в дом» Светлана Белобородова и руководитель приюта для собак «Большой пес» Константин Костюничев оценят влияние пандемии коронавируса на работу благотворительных фондов и приютов Свердловской области, на активность волонтеров, проинформируют об изменении сумм пожертвований, поделятся данными о спросе на питомцев в условиях самоизоляции граждан.

В 12:00 на станции скорой помощи Екатеринбурга (пер. Саперов, 2) и в 12:30 у здания Института развития регионального образования Свердловской области (ул. Щорса, 92а, корпус 4) состоится передача партии медицинских защитных масок (40 тысяч) от генерального консульства Китая в Екатеринбурге медикам и организаторам ЕГЭ. В акции примут участие заместители министра международных и внешнеэкономических связей Свердловской области Иван Детченя и Вячеслав Ярин, первый заместитель министра образования и молодежной политики Нина Журавлева, главный врач станции скорой помощи Игорь Пушкарев.

В 13:00 в пресс-центре ТАСС в онлайн-формате состоится пресс-конференция, посвященная возрождению в Екатеринбурге старинной традиции проведения городского праздника Белого цветка – дней благотворительности и милосердия. На площадке пресс-центра в Екатеринбурге выступят уполномоченный по правам человека в Свердловской области Татьяна Мерзлякова, директор Свердловского областного медицинского колледжа, сопредседатель регионального отделения Всемирного русского народного собора Ирина Левина, координатор VIII Благотворительного фестиваля «Дни Белого цветка» в Екатеринбурге, представитель Православной службы милосердия Екатеринбургской епархии Елена Русакова. По видеосвязи к мероприятию присоединятся депутат Екатеринбургской городской думы Тимофей Жуков, руководитель мультимедийного парка «Россия – Моя история», к.и.н. Наталья Прошина, заслуженный артист России, эстрадный певец Валерий Топорков, артист шоу «Уральские пельмени» Андрей Рожков, управляющий группой компаний «Уралгрит» Надежда Вязникова, владелец ювелирного дома Moiseikin, участник Всемирного русского народного собора Виктор Моисейкин. Спикеры расскажут об истории праздника в царской России, поделятся планами возрождения исторических традиций в Екатеринбурге, а также обозначат роль проведения Дней Белого цветка для современного общества.

В 14:00 в Законодательном собрании Свердловской области (Екатеринбург, ул. Ельцина, 10, 6 этаж) состоится заседание комитета по промышленной, инновационной политике и предпринимательству.

В 14:00 в гордуме Екатеринбурга (пер. Банковский, 3 / пер. Театральный, 4, 5 этаж, к. 527) состоится заседание постоянной комиссии по социальной защите и здравоохранению.

В 14:00 на площадке нового интернет-проекта Innoprom Online состоится сессия «Россия в глобальных производственных цепочках». Представители власти и бизнеса обсудят роль российской промышленности в глобальном производстве и влияние кризиса на международную кооперацию и развитие сотрудничества. Участвуют: заместитель председателя правления Ассоциации Европейского бизнеса Михаил Аким, генеральный директор РЭЦ Вероника Никишина, председатель правления Российско-Германской внешнеторговой палаты Маттиас Шепп, Президент Boeing Russia & CIS Сергей Кравченко, руководитель представительства Jetro в России Тэцуя Умэцу, президент Американской торговой палаты в России Алексис Родзянко, торговый представитель России во Франции Михаил Макаров, генеральный директор CCI France Russie Павел Шинский, руководитель представительства РЭЦ в Узбекистане Дмитрий Прохоренко, советник заместителя председателя правления ПАО «Сбербанк» Наталья Голудина, директор деловой программы «Иннопрома» Антон Атрашкин.

Екатеринбург. Другие новости 02.06.20

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