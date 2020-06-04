4 июня в Свердловской области ожидаются следующие события

04.06.2020, четверг

В 10:00 в гордуме Екатеринбурга (пер. Банковский, 3 / пер. Театральный, 4, 5 этаж, к. 527) состоится заседание постоянной комиссии по бюджету и экономической политике.

В 11:00 в Законодательном собрании Свердловской области (Екатеринбург, ул. Ельцина, 10, 3 этаж) состоится заседание комитета по бюджету, финансам и налогам.

В 11:00 в пресс-центре ТАСС в онлайн-формате состоится первое межконгрессное мероприятие площадки Уралроспромэко – панельная дискуссия «Лето-2020: дети». Организатор всероссийского конгресса «Промышленная экология регионов», руководитель деловой программы, член экспертного совета при комитете Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Юлия Корнеева, доктор экономических наук, доктор медицинских наук, профессор Дмитрий Еделев, уполномоченный по правам ребенка в Свердловской области Игорь Мороков, заслуженный мастер спорта по кудо, чемпион России 2017 и 2018 гг., чемпион мира и обладатель кубка мира Юрий Панов, психолог, кандидат медицинских наук Олег Белый расскажут об актуальности темы «Дети – стратегическая основа устойчивого развития регионов» для дискуссионной площадки, обсудят необходимость спортивных занятий в летний период, поговорят о восстановлении двигательной активности детей, о реабилитации детей после карантина и о подготовке детей к новому учебному году, расскажут об особенностях питания детей.

В 12:00 в Законодательном собрании Свердловской области (Екатеринбург, ул. Ельцина, 10, 6этаж) состоится заседание комитета по развитию инфраструктуры и жилищной политике.

В 12:00 в Законодательном собрании Свердловской области (Екатеринбург, ул. Ельцина, 10, 5 этаж) состоится заседание комитета по региональной политике и развитию местного самоуправления.

В 12:00 в пресс-центре ТАСС в онлайн-формате состоится пресс-конференция, посвященная сдаче Единого государственного экзамена школьниками Свердловской области в период пандемии коронавируса. Министр образования и молодежной политики Свердловской области Юрий Биктуганов сообщит, какие изменения в проведении ЕГЭ произошли в связи с профилактикой распространения коронавируса, огласит данные по количеству школьников Свердловской области, которые планируют сдавать Единый государственный экзамен в 2020 году, расскажет об уровне сдачи ЕГЭ в образовательных организациях Свердловской области по опыту прошлых лет, о подготовке специалистов, задействованных в ЕГЭ, а также назовет обязательные для сдачи дисциплины.

Екатеринбург. Другие новости 03.06.20

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