5 июня в Свердловской области ожидаются следующие события

05.06.2020, пятница

В 11:15 в пресс-центре ТАСС в онлайн-формате состоится пресс-конференция, посвященная Всемирному дню окружающей среды. Министр природных ресурсов и экологии Свердловской области Алексей Кузнецов расскажет об общем экологическом состоянии Свердловской области и об изменениях окружающей среды в период самоизоляции, поделится информацией о ходе реализации региональных направлений национального проекта «Экология» в 2020 году: «Сохранение лесов», «Сохранение уникальных водных объектов», «Чистый воздух», «Чистый регион» и «Сохранение биологического разнообразия и развитие экологического туризма».

В 12:00 в пресс-центре ТАСС в онлайн-формате состоится пресс-конференция, посвященная проведению общероссийского голосования по поправкам в Конституцию РФ в Свердловской области. Председатель Избирательной комиссии Свердловской области Владимир Русинов расскажет о подготовке к проведению общероссийского голосования в Свердловской области, представит порядок его проведения, назовет количество избирательных участков, которые будут задействованы, проинформирует о необходимых санитарно-эпидемиологических требованиях, которые должны будут соблюдаться на избирательных участках во время голосования.

В 12:00 в екатеринбургской школе № 208 (ул. Гражданская, 6) состоится монтаж камер, которые будут обеспечивать видеотрансляцию в ходе сдачи единого государственного экзамена. Специалисты компании «Ростелеком» в рамках аттестационной кампании 2020 года обеспечат видеотрансляцию ЕГЭ из 1 719 аудиторий региона.

В 14:00 в селе Байкалово состоится церемония старта строительства школы на 550 мест. В ходе церемонии будет вынут первый ковш земли на месте будущего образовательного учреждения, которое по графику должно открыться 1 сентября 2021 года. В мероприятии примут участие министр агропромышленного комплекса и потребительского рынка Свердловской области Дмитрий Дегтярев, депутат Государственной думы Максим Иванов, а также представители строительной компании, руководства Байкаловского района, педагогической общественности и родительского комитета. После церемонии в селе Байкалово состоится выездное совещание не месте развернувшегося строительства двух газопроводов.

Екатеринбург. Другие новости 05.06.20

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