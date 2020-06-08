8 июня в Свердловской области ожидаются следующие события

08.06.2020, понедельник

В 11:00 в пресс-центре ТАСС Екатеринбурга в онлайн-формате состоится пресс-конференция, посвященная началу приема абитуриентов в вузы и ссузы Свердловской области в условиях пандемии коронавирусной инфекции. Начальник отдела высшего образования и развития педагогических кадров Министерства образования и молодежной политики Свердловской области Михаил Корягин, ректор УрГПУ Светлана Минюрова, проректор по образовательной деятельности УГМУ Татьяна Бородулина, проректор по учебно-методической работе и качеству образования УрГЭУ Дмитрий Карх, проректор по качеству образования и информационной политике УрГАУ Михаил Носырев, начальник управления профориентации, довузовского образования и набора студентов УГГУ Владислав Шварев, заместитель проректора по учебной работе УрФУ Елена Авраменко и заместитель председателя приемной комиссии УрГУПС Игорь Васильев сообщат о нововведениях, связанных с пандемией коронавируса, представят планы на абитуриентскую кампанию в учебные заведения области в 2020 году, расскажут о количестве бюджетных мест в вузах и колледжах, а также поделятся информацией о популярных среди молодежи специальностях.

В 12:00 в пресс-центре ТАСС Екатеринбурга в онлайн-формате состоится пресс-конференция, посвященная купальному сезону 2020 года в Свердловской области. Начальник отдела безопасности людей на водных объектах ГУ МЧС России по Свердловской области Ирина Каменных, главный специалист-эксперт отдела надзора по коммунальной гигиене Управления Роспотребнадзора по Свердловской области Иван Вагнер и главный синоптик Уральского Управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Галина Шепоренко сообщат статистику и причины несчастных случаев, произошедших на водоемах Свердловской области в купальный сезон прошлого года, напомнят правила безопасного поведения на воде, обозначат требования безопасности к пляжам, расскажут о предварительных результатах проб и соответствии качества воды санитарным правилам и нормам, а также дадут прогноз погоды на ближайшие недели.

В 13:00 в пресс-центре ТАСС Екатеринбурга в онлайн-формате состоится пресс-конференция, посвященная поправкам в Конституцию РФ. Уполномоченный по правам человека в Свердловской области, член рабочей группы по подготовке предложений о внесении поправок в Конституцию Татьяна Мерзлякова расскажет об истории Конституции РФ, поделится информацией о сути предлагаемых поправок, опишет ход подготовки поправок в Конституцию России, а также огласит данные о процедуре голосования.

Екатеринбург. Другие новости 07.06.20

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