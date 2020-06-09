9 июня в Свердловской области ожидаются следующие события

09.06.2020, вторник

В 09:20 состоится демонстрация технологии нанесения дорожной разметки на подъезде к Верхней Пышме (Серовский тракт, ориентир – автобусная остановка на 4-м километре автодороги, прямое направление). Рабочие нанесут осевую горизонтальную разметку, которая подвергается наибольшему износу, термопластичными материалами и краевую горизонтальную разметку лакокрасочными материалами. Ход работ проконтролируют заместитель начальника ГКУ СО «Управление автодорог» Олег Мелехов и первый заместитель генерального директора АО «Мелиострой» Михаил Городничев.

В 10:00 в Законодательном собрании Свердловской области (Екатеринбург, ул. Ельцина, 10) состоится очередное заседание. Депутаты рассмотрят отчет об исполнении областного бюджета за 2019 год, новые меры поддержки для предпринимателей, а также законопроект, дающий губернатору право устанавливать дополнительные ограничения по времени и месту продажи алкоголя.

В 10:00 в гордуме Екатеринбурга (пер. Банковский, 3 / пер. Театральный, 4, 5 этаж, к. 527) состоится очередное заседание. Депутаты рассмотрят корректировку бюджета Екатеринбурга на 2020 год и список муниципальных объектов для продажи на торгах.

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