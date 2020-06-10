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Екатеринбург пережил месяц самоизоляции

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Среда, 10 июня 2020, 05:56 мск

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10 июня в Свердловской области ожидаются следующие события

10.06.2020, среда

  • В 10:15 в Арбитражном суде Уральского округа (Екатеринбург, пр. Ленина, 32, зал № 9) состоится очередное рассмотрение апелляции по делу о сносе здания на месте строительства станции метро «Бажовская» в Екатеринбурге.
  • В 11:00 начнется пресс-тур, посвященный очистке городского пруда Екатеринбурга от мусора. Председатель комитета по экологии и природопользованию администрации города Екатерина Мурзина расскажет об особенностях этой работы, а специалисты поделятся информацией о том, сколько мусора уже поднято из реки в этом году. Сбор на берегу пруда в районе входа на стадион «Динамо».
  • В 11:30 состоится онлайн-брифинг заместителя главы Екатеринбурга по вопросам социальной политики Дмитрия Баранова, посвященный празднованию Дня России. Спикер расскажет о программе праздника, запланированном украшении города и ответит на вопросы журналистов.
  • В 16:00 в режиме видеоконференции состоится заседание Избирательной комиссии Свердловской области, на котором будут рассмотрены вопросы подготовки к голосованию по поправкам в Конституцию.

  • В 17:00 в екатеринбургской гимназии № 2 (пер. Пестеревский, 3) состоится презентация оснащения образовательных учреждений средствами дезинфекции и медицинского контроля. Планируется, что участие в мероприятии примет заместитель губернатора Свердловской области Павел Креков.

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