15 июня в Свердловской области ожидаются следующие события

15.06.2020, понедельник

В 11:00 в судебном участке № 4 мирового суда Верх-Исетского района Екатеринбурга (ул. Красноуральская, 25а) состоится рассмотрение дела о нападении на журналиста Максима Румянцева в сквере у театра драмы в мае 2019 года.

В 11:00 в главном учебном корпусе УрФУ (Екатеринбург, ул. Мира, 19) начнется пресс-тур, посвященный подготовке УрФУ к первому онлайн-выпускному. В программе: с 11:00 до 12:00 в главном корпусе УрФУ (ул. Мира, 19) о защите дипломов в онлайн-формате расскажут Андрей Созыкин, проректор по развитию образовательной деятельности, Ойбек Партов, организатор выпускного УрФУ, выпускники и преподаватели. С 13:00 до 14:00 на швейной фабрике Strochka (ул. Толедова, 43) производство мантий и академических шапочек для студентов УрФУ представит директор фабрики Юлия Лопаницына.

В 12:00 в гимназии № 104 Екатеринбурга (ул. Лермонтова, 11) пройдет презентация модельного участка для голосования. Избирательная комиссия Свердловской области покажет и расскажет, как будет организован процесс общероссийского голосования в помещении участка и на дому, какие меры безопасности для предотвращения распространения новой коронавирусной инфекции будут предприняты. После мероприятия глава облизбиркома Владимир Русинов ответит на вопросы.

В 14:00 в пресс-центре ТАСС в онлайн-формате состоится пресс-конференция в формате телемоста Екатеринбург – Москва, посвященная акции «Доктор, теперь вы к нам!". Ельцин-центр совместно с группой компаний Zapomni предлагает музеям, театрам, выставочным залам сделать единый подарочный сертификат для медицинских работников на платформе zapomni.gift. Исполнительный директор фонда «Президентский центр Б.Н. Ельцина» Александр Дроздов, руководитель службы маркетинга Ельцин-центра Василий Выжутович, руководитель компании Zapomni Сурен Тер-Овсепян, директор музея изобразительных искусств Никита Корытин, директор ГЦСИ-Урал Кристина Горланова расскажут о целях акции, объяснят, как медицинские работники смогут воспользоваться сертификатом «Доктор, теперь вы к нам!", а также поделятся информацией об учреждениях культуры, которые уже стали участниками акции.

Екатеринбург. Другие новости 14.06.20

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