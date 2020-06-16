16 июня в Свердловской области ожидаются следующие события

16.06.2020, вторник

На аэродроме в Каменске-Уральском пройдет первая совместная тренировка демонстрационного пролета авиации Центрального военного округа в рамках подготовки к проведению военного парада в честь 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне в Екатеринбурге. Сбор аккредитованных представителей СМИ в 8:30 у КПП воинской части.

В 09:00 в гордуме Екатеринбурга (пер. Банковский, 3 / пер. Театральный, 4, 5 этаж, к. 527) состоится совместное заседание постоянной комиссии по экономическому развитию и инвестициям, промышленности и предпринимательской деятельности и постоянной комиссии по бюджету и экономической политике.

В 09:45 в гордуме Екатеринбурга (пр. Ленина, 24а, зал заседаний) состоится заседание постоянной комиссии по муниципальной собственности.

В 10:30 в гордуме Екатеринбурга (пер. Банковский, 3 / пер. Театральный, 4, 5 этаж, к. 527) состоится заседание постоянной комиссии по экономическому развитию и инвестициям, промышленности и предпринимательской деятельности.

В 11:00 в пресс-центре ТАСС в онлайн-формате остоится пресс-конференция, посвященная профилактике квартирных краж и автоугонов в регионе, а также мерам защиты имущества. Заместитель начальника отдела управления уголовного розыска УМВД по Свердловской области Евгений Мурзин представит статистику квартирных краж и автоугонов в Свердловской области за первое полугодие 2020 года, перечислит населенные пункты региона, где зафиксировано наибольшее количество преступлений, назовет «популярные» модели машин у автоугонщиков, расскажет о методах поиска преступников, а также поделится информацией о современных и эффективных мерах защиты жилья со стороны собственников.

В 12:00 в гордуме Екатеринбурга (пер. Банковский, 3 / пер. Театральный, 4, 5 этаж, к. 527) состоится заседание постоянной комиссии по безопасности жизнедеятельности населения.

В 12:00 в пресс-центре ТАСС в Екатеринбурге состоятся переговоры министра международных и внешнеэкономических связей Свердловской области Василия Козлова с заместителем министра экономики Республики Армения Варосом Симоняном. Министр международных и внешнеэкономических связей Свердловской области Василий Козлов, заместитель министра экономики Республики Армения Варос Симонян, президент Уральской торгово-промышленной палаты Андрей Беседин, исполнительный директор Уральской ассоциации туризма Михаил Мальцев, президент Армянской федерации туризма Мехак Апресян, управляющий АО «СиАйТи Терминал» Валерий Денисов, заместитель начальника департамента продовольственной безопасности и развития агропереработки министерства экономики Республики Армения Араик Арамян, генеральный директор АНО «Агентство по привлечению инвестиций Свердловской области» Александр Породнов, генеральный директор Центра содействия инвестициям Левон Оганесян обсудят возможности развития торгово-экономического сотрудничества между Свердловской областью и Арменией, озвучат предложения по совместной работе в сфере выездного туризма и в сфере организации поставок плодоовощной продукции, а также рассмотрят инвестиционные возможности и перспективы сотрудничества между Арменией и Свердловской областью.

В 14:30 в гордуме Екатеринбурга (пер. Банковский, 3 / пер. Театральный, 4, 5 этаж, к. 527) состоится заседание постоянной комиссии по городскому хозяйству, градостроительству и землепользованию.

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