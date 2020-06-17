17 июня в Свердловской области ожидаются следующие события

17.06.2020, среда

В 09:30 в гордуме Екатеринбурга (пер. Банковский, 3 / пер. Театральный, 4, 5 этаж, к. 527) состоится заседание постоянной комиссии по местному самоуправлению, культурной и информационной политике и связям с общественностью.

В 11:00 в главном учебном корпусе УрФУ (Екатеринбург, ул. Мира, 19) будет официально дан старт приемной кампании. Ректор Виктор Кокшаров расскажет о подготовке к приему документов в дистанционном формате, новых специальностях 2020 года и новых образовательных технологиях, числе бюджетных мест, стоимости обучения и скидках. Директор центра нового приема Юлия Попова продемонстрирует работу личного кабинета абитуриента и специалистов приемной комиссии, расскажет о первых абитуриентах, способах подачи документов, особенностях проведения вступительных испытаний и ожиданиях от приемной кампании 2020 года.

В 12:00 в гордуме Екатеринбурга (пер. Банковский, 3 / пер. Театральный, 4, 5 этаж, к. 527) состоится заседание постоянной комиссии по развитию образования, науки, физической культуры, спорта и молодежной политике.

В 12:00 пройдет сессия Innoprom Online «Фармацевтическая промышленность в 2020 году». Модераторы: Антон Атрашкин, директор деловой программы «Иннопрома»; Владислав Шестаков, директор ФБУ ГИЛС и НП. Спикеры: Сергей Цыб, первый заместитель министра промышленности и торговли РФ; Валентина Косенко, заместитель руководителя Росздравнадзора; Ратмир Дашкин, генеральный директор Менделеевского инжинирингового центра; Ирина Вендило, генеральный директор «Росхимреактива»; Владимир Щербаков, член совета директоров ООО «Велфарм», генеральный директор ООО «Брайт Вэй»; Оксана Монж, генеральный директор Sanofi в странах Евразийского региона; Сергей Клыков, генеральный директор АО «Фарм-Центр» – управляющей организации ОАО «Синтез»; Петр Родионов, генеральный директор компании «Герофарм»; Филипп Романов, директор департамента государственного регулирования обращения лекарственных средств Минздрава РФ.

В 14:00 в пресс-центре ТАСС в онлайн-формате состоится пресс-конференция, посвященная деятельности театрально-концертных агентств в период пандемии коронавируса. Директор арт-холдинга «Ангажемент» Татьяна Самойлова, директор «Русского концертного агентства» Дмитрий Гринченко, народный артист РФ Константин Хабенский и российский актер театра и кино, сценарист, продюсер, один из основателей комического театра «Квартет И» Леонид Барац расскажут о деятельности театрально-концертных агентств в период пандемии, о том, как выстраивается работа с артистами, сообщат о мерах государственной поддержки, а также поделятся информацией о возврате или обмене ранее купленных билетов на концерты и спектакли.

В 14:30 в гордуме Екатеринбурга (пер. Банковский, 3 / пер. Театральный, 4, 5 этаж, к. 527) состоится заседание постоянной комиссии по социальной защите и здравоохранению.

Екатеринбург. Другие новости 16.06.20

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