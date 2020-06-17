Дополнение к анонсам

В 12:00 пресс-центр «Интерфакс-Урал» в Екатеринбурге в режиме онлайн проведет пресс-конференцию, посвященную проведению международного фестиваля уличного искусства Stenograffia в 2020 году. Проведение фестиваля оказалось под вопросом, причем не из-за пандемии: по каким причинам после десятилетнего юбилея Stenograffia встает на паузу? Отменяются ли запланированные на этот год визиты художников? На эти и другие вопросы ответят: Андрей Колоколов, сооснователь и идеолог фестиваля Stenograffia, художник, исследователь визуальных коммуникаций; Анна Клец, руководитель волонтерского движения фестиваля Stenograffia, продюсер проектов в сфере искусства и социальных коммуникаций; Екатерина Кизюн, пресс-секретарь фестиваля Stenograffia.

Екатеринбург. Другие новости 17.06.20

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