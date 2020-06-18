18 июня в Свердловской области ожидаются следующие события

18.06.2020, четверг

В 10:00 в гордуме Екатеринбурга (пер. Банковский, 3 / пер. Театральный, 4, 5 этаж, к. 527) состоится внеочередное заседание постоянной комиссии по местному самоуправлению, культурной и информационной политике и связям с общественностью.

В 12:00 в пресс-центре ТАСС в онлайн-формате состоится пресс-конференция, посвященная возобновлению сезона Российской премьер-лиги. Президент футбольного клуба «Урал» Григорий Иванов расскажет о подготовке команды к возобновлению сезона Российской премьер-лиги, поделится информацией о трудностях, с которыми столкнулся клуб при организации матчей, предупредит об ограничениях для болельщиков на «Екатеринбург Арене», в связи с повышенными мерами безопасности, также представи основные планы футбольного клуба на оставшийся сезон.

В 12:00 по местному времени (в 10:00 по московскому) врио руководителя Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки Анзор Музаев в прямом эфире ответит на вопросы о проведении Единого государственного экзамена в 2020 году. Трансляция будет вестись в прямом эфире на странице Рособрнадзора в соцсети «ВКонтакте».

В 13:00 в пресс-центре ТАСС в онлайн-формате состоится пресс-конференция, посвященная запуску проекта онлайн-карты нарушений на территории Свердловской области. Член генерального совета партии «Единая Россия», депутат Государственной думы, федеральный координатор партпроекта «Народный контроль» Анна Кувычко, секретарь Свердловского регионального отделения ЕР Виктор Шептий и региональный координатор партпроекта «Народный контроль» в Свердловской области Дмитрий Чукреев расскажут об онлайн-карте нарушений на территории Свердловской области, объяснят, как и какие нарушения можно отметить на этой карте, поделятся информацией о межведомственном взаимодействии и реагировании госструктур на обращения граждан, а также сообщат о реализации партийного проекта «Народный контроль» на территории региона.

В 16:00 в гордуме Екатеринбурга (пер. Банковский, 3 / пер. Театральный, 4, 5 этаж, к. 527) состоится внеочередное заседание постоянной комиссии по городскому хозяйству, градостроительству и землепользованию.

Екатеринбург. Другие новости 17.06.20

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